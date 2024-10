Geschreven door Sophie van der Velden

1 oktober 2024 11:40

Nieuwe samenwerking Gelderse regio's voor betere specialistische jeugdzorg





VELUWE RANDMEER - Jeugdzorg wordt vanaf 2025 anders en beter georganiseerd in Gelderland. De zeven Gelderse jeugdhulpregio's (G7) gaan de jeugdhulp vanaf volgend jaar gezamenlijk inkopen bij de Gelderse jeugdalliantie. De samenwerkende partijen ondertekenen de overeenkomst op 18 november.

De Gelderse jeugdalliantie bestaat uit vijftien samenwerkende jeugdhulporganisaties met verschillende expertises: jeugd- en opvoedhulp, Licht Verstandelijk Beperkt (LVB), GGZ, forensische zorg en verslavingszorg. De G7 is een samenwerking van de zeven Gelderse jeugdregio's, met 56 gemeenten. De regio's werken aan duurzame oplossingen voor kwetsbare kinderen en gezinnen.

Hoogspecialistische zorg

In de nieuwe samenwerking gaat het voornamelijk om hoogspecialistische zorg, die slechts beperkt nodig is, maar wel beschikbaar moet zijn voor Gelderse jongeren. In het huidige systeem is het lastig om deze zorg te realiseren, omdat het vaak meerdere disciplines vereist. Daardoor moeten jongeren met complexere hulpvragen soms lang wachten en vinden ze zorg ver van huis.

Door in deze samenwerking van de G7 en jeugdalliantie moet de zorg beter beschikbaar worden. De hoop is dat zorgaanbieders makkelijker en intensiever met elkaar samen kunnen werken. Op die manier krijgen jongeren met ernstige problematiek sneller de zorg die zij nodig hebben. Ook voorkomt dit bureaucratie, omdat de alliantie slechts één contract heeft, in plaats van één voor elke regio.

Twee diensten

In opdracht van de G7 gaat de Gelderse Jeugdalliantie in 2025 twee diensten uitvoeren. De eerste is integrale zorg met verblijf, waar nodig aangevuld met ambulante specialistische zorg. Het doel hiervan is dat voorkomen wordt dat een jongere van plek naar plek moet verhuizen voor de juiste zorg. De expertise wordt naar de jongere gebracht.

De tweede dienst is een mobiele brigade. Dit team van experts is er om ervaring, expertise en specialisme toe te voegen op de plek waar de jongeren wonen. In 2025 zet de mobiele brigade zich vooral in om gesloten jeugdzorg plaatsingen te voorkomen.

Tijd en ontwikkelruimte

Toch zal deze transformatie van de jeugdzorg niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Daarvoor is tijd en ontwikkelruimte nodig, laten de partners weten. "Betere zorg kan ontstaan als je alle kennis en ervaring vanuit diverse invalshoeken meeneemt. We moeten het samen doen", reageert Ingrid Timmer, voorzitter van de G7.