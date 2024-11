Geschreven door Sophie van der Velden

5 november 2024 11:15

Nieuwe stichting voor koor- en mannenzangavonden in Grote Kerk in Nijkerk opgericht



De bestuursleden van de nieuwe stichting. Foto: Robert-Jan van de Dool/Vrienden van de Grote Kerk Nijkerk



NIJKERK - In Nijkerk is afgelopen 17 oktober een nieuwe stichting opgericht: Stichting Vrienden van de Grote Kerk Nijkerk. Het nieuwe initiatief richt zich op het organiseren van koor- en zangavonden met landelijk bekende koren en musici in de Grote Kerk van Nijkerk. De eerste zangavond staat vooralsnog gepland op 15 maart 2025 door Christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria Urk.

De stichting is ontstaan vanuit de wens om koor- en samenzangavonden op touw te zetten in Nijkerk. Op veel andere plekken in Nederland gebeurt dit al. "De Grote Kerk is cultureel erfgoed van de hoogste kwaliteit en verdient het om gezien en gebruikt te worden", laat het bestuur weten. "Niet alleen op zondag, maar juist ook op andere momenten in de week." Structurele zangavonden

Het bestuur, bestaande uit Leendert Hakvoort (voorzitter), Martin Vos (secretaris), Roland Verhoef (penningmeester), Jan Poorter (algemeen lid) en Matthias van Bloemendaal (publiciteit), verwacht met de zangavonden te voorzien in een behoefte. "Tot op heden zijn er wel eens incidenteel koor- en zangavonden geweest, maar als stichting willen we structureel zangavonden organiseren met musici en koren die massaal publiek trekken." Op dit moment staan er twee zangavonden gepland in 2025. De eerste is op 15 maart door het Urker christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria. "Het wordt een avond vol mooie koormuziek en samenzang", verwacht het bestuur. Op 27 september wordt de eerste 'Nijkerkse Mannenzang' georganiseerd. Dit wordt begeleid door organist Evert van de Veen en het trompetduo Arjan en Edith Post. Meer informatie over de nieuwe stichting lees je hier.