Geschreven door Eljakim Doorneweerd

17 december 2024 14:14

Nieuwe stunt in het verschiet? KNVB-bekerwedstrijd van Sparta Nijkerk live op A1 Radio





NIJKERK – In Nijkerk en omstreken zal ongetwijfeld al gedroomd worden dat Sparta Nijkerk voor een stunt kan zorgen in de tweede ronde van de KNVB beker. Op woensdagavond trappen ze om 20.00 uur af in Stadion De Vijverberg tegen De Graafschap.

De vijfhonderd kaarten die beschikbaar gesteld werden voor Sparta Nijkerk waren binnen één avond al uitverkocht. Er zullen tien bussen met supporters donderdagmiddag richting Doetinchem gaan.

Vorig seizoen was Fortuna obstakel

Vorig seizoen was Sparta lang op weg naar een verlenging tegen Fortuna Sittard, maar kregen de Limburgers een penalty. Daarna werd er vuurwerk op het veld gegooid en werd de wedstrijd even stilgelegd. Dit bracht Halilović niet in verlegenheid, want hij schoot alsnog de 0-1 in de touwen. Dit betekende het eind van het sprookje voor de Nijkerkers.

Live op A1 Radio

De fans die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen voor de wedstrijd in Doetinchem kunnen de wedstrijd wél live volgen op A1 Radio. Er is een verslag van Jan Steven Eilander en Werner Bredemeijer. Zo mis je niks van de wedstrijd en blijf je op de hoogte van álle ontwikkelingen op het veld.

A1 Radio vind je op 106.8 FM en 93.5 FM in de regio Nijkerk – Barneveld. Daarnaast kun je luisteren via deze link of download de A1 Mediagroep app op je telefoon.

"Wij begrijpen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar het stadion te gaan," zegt Werner. "Daarom willen we ervoor zorgen dat alle supporters de gelegenheid krijgen om de wedstrijd van dichtbij mee te beleven via onze radio-uitzending," vult Jan Steven aan.

Vanaf 19.00 live!

De speciale uitzending begint woensdagavond om 19.00 uur met daarin interviews, sfeerreportages en voorbeschouwingen. Vanaf 20.00 uur volgt het integrale verslag van de wedstrijd.