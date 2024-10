Geschreven door Jarno van de Bor

21 oktober 2024 11:48

Nieuwe subsidieregeling helpt De Glind stapsgewijs aardgasvrij te maken





DE GLIND – Stichting Duurzaam De Glind heeft een nieuwe subsidieregeling gelanceerd die bewoners helpt om hun woningen aardgasvrij te maken. De regeling, getiteld ‘De Glind stapsgewijs aardgasvrij’, biedt financiële ondersteuning aan woningeigenaren en huurders in De Glind.

De subsidieregeling is bedoeld voor bestaande woningen en geeft tot maximaal 8.500 euro per woning. Deze subsidie kan worden gecombineerd met andere regelingen, zoals de ISDE-subsidie, waarmee het totaalbedrag nog verder kan oplopen. Het doel is om woningen minder afhankelijk te maken van aardgas voor koken en verwarming.

Waarom van het gas af?

Bijna alle Nederlandse huizen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen gebruiken aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij verbranding en dat de voorraad niet oneindig is. Volgens het Klimaatakkoord waar Nederland mee heeft ingestemd, moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd zijn. In 2050 moet ons land zelfs helemaal draaien op duurzame energie. Daarvoor wordt overgestapt van aardgas naar duurzame energiebronnen als zon, wind en water.

Proeftuin

De regeling is een belangrijke stap in de plannen van de gemeente Barneveld om de overgang naar duurzame energie te bevorderen. De Glind is aangemerkt als een van de ‘proeftuinen’ in het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Dit programma ondersteunt wijken bij de overstap naar aardgasvrij wonen en heeft een speciaal subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor De Glind.

Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, kunnen de subsidie aanvragen door een formulier in te vullen en de benodigde documenten in te leveren. Ook verhuurorganisaties kunnen namens huurders een aanvraag doen. Het bestuur van Stichting Duurzaam De Glind beoordeelt de aanvragen en laat binnen acht weken weten of de subsidie is toegekend.