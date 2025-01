Geschreven door Jarno van de Bor

Nieuwe vereniging voor leerlingenvervoer opgericht





NIJKERK - Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Vereniging voor het Leerlingenvervoer (VLLV). Deze nieuwe organisatie heeft als doel de belangen van professionals in het leerlingenvervoer te behartigen en de kwaliteit binnen de sector te verbeteren.

De VLLV wil een toekomst creëren waarin leerlingen veilig, efficiënt en zo zelfstandig mogelijk naar scholen voor gespecialiseerd onderwijs kunnen reizen. De vereniging richt zich op het ontwikkelen van accreditaties en het bevorderen van kennis binnen de sector. Jan Hofman, bestuurder van de J.H. Donnerschool in Nijkerk, is benoemd tot beoogd voorzitter van de VLLV.

Versterken zelfvertrouwen

Hofman: "Het is een eer om de rol van voorzitter op mij te nemen. Samen met onze leden en partners willen we door het ondersteunen en verhogen van de kennis van de professionals die betrokken zijn bij leerlingenvervoer, bijdragen aan een adequate invulling van het vervoer naar het speciaal onderwijs. Hierdoor krijgt iedere leerling de kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan. Naast het bevorderen van de verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van de leerling, versterkt dit ook hun zelfvertrouwen. Ze ontdekken dat ze in staat zijn om nieuwe situaties het hoofd te bieden en uitdagingen te overwinnen."

Op 23 januari 2025, tijdens de Dag van het Leerlingenvervoer in Nijmegen, presenteerde Hofman het eerste resultaat van de VLLV aan Fred Teeven, voorzitter van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer. Dit resultaat illustreerde een voorbeeld van hoe de VLLV haar doelen wil bereiken en laat zien dat de vereniging zich richt op praktische en innovatieve oplossingen binnen het leerlingenvervoer.