Geschreven door Eljakim Doorneweerd

15 oktober 2024 18:15

Nieuwe woonvisie Nijkerk: 'Betaalbaarheid van nieuwe woningen is een belangrijk onderdeel'





NIJKERK - De gemeente Nijkerk wil passende en betaalbare woningen bieden voor alle inwoners. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom de Woonvisie 2024+ vastgesteld en legt deze aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. Met de Woonvisie 2024+ wil de gemeente Nijkerk meer sociale huurwoningen, koop- en huurwoningen in het middeldure segment en koopwoningen tot 390 duizend euro bouwen.

Sinds de vaststelling van de Woonvisie 2020+ vier jaar geleden, zijn er veel ontwikkelingen op de woningmarkt. De vraag naar meer en betaalbare woningen is nog steeds groot. Tegelijkertijd is de woningbouw moeilijker en duurder geworden. Hierdoor is het met name voor jongeren, starters, ouderen en kwetsbare groepen moeilijk om een passende woning te vinden.

Wethouder Heutink Wenderich (Wonen en Ruimtelijke Ordening): “Ik vind het ontzettend belangrijk dat alle inwoners van Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken zich thuis voelen in onze gemeente. Daarom is er hard gewerkt aan de Woonvisie 2024+, die inspeelt op de ontwikkelingen binnen de woningmarkt. Betaalbaarheid van nieuwe woningen is een belangrijk onderdeel van de Woonvisie 2024+”.

Andere onderwerpen in de Woonvisie 2024+

Naast betaalbaarheid staan er in de Woonvisie 2024+ ook andere onderwerpen. De gemeente wil meer woningen voor onder andere starters en ouderen. Op die manier vinden meer inwoners een (t)huis in de gemeente Nijkerk. De Woonvisie 2024+ geeft ook ruimte voor alternatieve woonvormen, flexibele woningen, doorstroming en de woonbehoefte van specifieke groepen. De gemeente gaat een aparte visie op Wonen en Zorg opstellen voor ouderen en kwetsbare personen.

Participatie en voorbereiding op nieuwe landelijke wetgeving

Bij het opstellen van de Woonvisie 2024+ heeft de gemeente onder inwoners, de woningcorporaties en marktpartijen opgehaald wat zij belangrijk vinden. Aan de inwoners-enquête hebben 235 personen deelgenomen. Met de Woonvisie 2024+ bereidt de gemeente zich alvast voor op nieuwe wetgeving vanuit Den Haag. De rijksoverheid wil dat alle gemeenten sneller en meer betaalbare woningen gaan bouwen. Op termijn vindt nog een beeldvormende bijeenkomst plaats over de Woonvisie 2024+ voor raads- en commissieleden. Belangstellenden kunnen ook bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.