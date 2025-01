Geschreven door Jarno van de Bor

16 januari 2025 10:08

Nijkerk wil opvang 278 asielzoekers in eigen beheer realiseren





NIJKERK – Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van Nijkerk wil de vier kleinschalige opvanglocaties voor in totaal 278 asielzoekers zelf beheren. Door de opvanglocaties in eigen beheer te nemen, in plaats van door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), kan de gemeente naar eigen zeggen meer maatwerk leveren en inspelen op de wensen van inwoners en ondernemers.

Volgens het college biedt opvang in eigen beheer voordelen, zoals flexibiliteit en een persoonlijke aanpak. Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek legt uit: "Kleinschaligheid en de spreiding over de kernen en de combinatie met de bouw van woningen voor inwoners van Hoevelaken en Nijkerkerveen. Dat waren belangrijke wensen van inwoners die zichtbaar werden tijdens het participatietraject. We zien daarbij ook de zorgen die er leven en vinden het belangrijk hier aandacht aan te blijven geven, ook in de uitwerking van de plannen.”

'Integratie op Nijkerkse wijze'

Volgens de gemeente kan de opvang in eigen beheer op flexibele en efficiënte manier maatwerk leveren voor de omgeving. "De integratie kan op een persoonlijke en Nijkerkse wijze vorm krijgen. De gemeente kan zelf lokale bedrijven en dienstverleners inschakelen, wat goed is voor de Nijkerkse bedrijvigheid. De plannen voor de voorgestelde locaties in Hoevelaken en Nijkerkerveen maken het mogelijk dat de gemeente Nijkerk tegelijkertijd ook huurwoningen kan bouwen voor starters en jongeren uit deze twee kernen."

Het is niet voor het eerst dat de gemeente vluchtelingen in eigen beheer opvangt. Eerder heeft de gemeente Nijkerk al ervaring opgedaan met zelfbeheer, onder andere bij het Oekraïnepark en de doorstroomlocatie Passantenhaven.

Vasthouden aan 278 asielzoekers

Eind december werd bekend dat Nijkerk volgens een nieuw verdeelbesluit minder vluchtelingen hoeft op te vangen. In het nieuwe besluit moet Nijkerk 153 asielzoekers huisvesten in plaats van de eerder toegewezen 278. De commissaris van de Koning van Gelderland heeft gemeenten gevraagd vast te houden aan de oorspronkelijke verdeling.

Nijkerk gaat dat ook doen. "Belangrijke reden is dat de nood in de opvang van asielzoekers nog steeds hoog is en dat de gemeenten hun bijdrage willen leveren aan de oplossing van dit vraagstuk. Binnen de provincie is sprake van 900 plekken die in het verdeelbesluit niet zijn toegewezen, maar die wel gerealiseerd moeten worden", aldus de gemeente.

Vier kleinschalige locaties

In Nijkerk worden vier kleinschalige locaties voorzien. Twee daarvan, Beurtschipper 3 en Nijverheidsstraat 7, zijn al verder uitgewerkt. Beurtschipper 3 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor de opvang van 75 asielzoekers. De oplevering staat gepland voor juli 2025. Nijverheidsstraat 7 krijgt een modulaire nieuwbouwoplossing. Hier wordt ook een Ontwikkelcentrum gerealiseerd, gericht op vluchtelingen en inwoners met een ondersteuningsvraag. De andere twee locaties, in Hoevelaken en Nijkerkerveen, bevinden zich nog in een planningsfase. De verwachting is dat deze in december 2026 klaar zijn.

Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek: "De samenwerking met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben we over het algemeen als heel constructief ervaren. Mensen legden zorgen, bezwaren en lastige overwegingen op de tafel, maar dachten ook direct actief mee over oplossingen. Veel van hun overwegingen hebben we verwerkt in de plannen van aanpak."

Rijk financiert opvang

Hoewel de opvanglocaties door de gemeente in eigen beheer worden genomen, is het uigangspunt dat het rijk de asielopvang financiert. "Op basis van het plan van aanpak is daarvoor een normbedrag berekend van 79,69 euro per persoon per dag. Hieronder vallen de kosten voor huisvesting, begeleiding en beveiliging."

Het Nijkerkse college stelt voor dat de kosten voor de voorbereiding en voor het opzetten van het Ontwikkelcentrum voor de brede doelgroep van vluchtelingen en inwoners met een ondersteuningsvraag worden betaald uit de bestemmingsreserve Oekraïne. Het college start pas met de uitvoering van het plan van aanpak wanneer de gemeenteraad akkoord is en er afspraken met het rijk zijn gemaakt over de financiering van het benodigde normbedrag.

Het plan van aanpak van de gemeente wordt naar verwachting in februari besproken in de Nijkerkse gemeenteraad.