Geschreven door Jarno van de Bor

19 september 2024 12:23

Nijkerk komt vrijdagochtend met voorstel voor opvanglocatie asielzoekers





NIJKERK - Nijkerk maakt vrijdagochtend bekend waar het asielzoekers wil opvangen. Om 8.00 uur lichten de burgemeester en wethouders de keuze toe aan de gemeenteraad. Of het gaat om één of meerdere locaties is nog niet bekend.

De Nijkerkse gemeenteraad besloot eerder dit jaar opvang te bieden aan 278 asielzoekers, waarvan 24 alleenstaande minderjarigen. De afgelopen maanden heeft de gemeente aan inwoners gevraagd om mee te denken over mogelijke opvangplekken. Een speciaal daarvoor bedachte vragenlijst leidde tot 3.126 reacties en meer dan 100 ideeën.

Voorstel

Al deze inbreng is in een zogenaamd participatieverslag vastgelegd. Alle voorgestelde locaties zijn daarna onderzocht en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een voorstel aan de raad voor één of meer mogelijke locaties voor de opvang van asielzoekers. Welke plek of plekken zijn uitgekozen wordt morgen dus bekendgemaakt. Hierna is het aan de gemeenteraad om wel of niet in te stemmen met het voorstel.