Geschreven door Jarno van de Bor

30 januari 2025 13:29

Nijkerk krijgt 1,9 miljoen euro subsidie voor innovatie in foodsector





NIJKERK – De gemeente Nijkerk heeft bijna twee miljoen euro aan subsidies binnengehaald voor de verdere ontwikkeling van de foodsector. Dit geld wordt gebruikt voor nieuwe projecten van Future Food Makers en het Food Production Cluster, die zich richten op innovatie en samenwerking in de levensmiddelenindustrie.

Future Food Makers krijgt 1,4 miljoen euro van de provincie Gelderland om een gedeelde faciliteit op te zetten. Hier kunnen bedrijven en start-ups werken aan nieuwe producten en productieprocessen. Dit wordt mogelijk onderdeel van het Foodeon-concept, dat gevestigd is in de voormalige Struikfabriek in Nijkerk. Naast testfaciliteiten biedt deze plek ruimte voor trainingen en bijeenkomsten. De subsidie dekt een kwart van de totale kosten, de rest wordt gefinancierd door private investeerders.

Opleidingen en kennisdeling in de foodsector

Het Food Production Cluster ontvangt 500.000 euro aan subsidies van Regio Foodvalley en de gemeente Nijkerk. Dit project is de opvolger van de Food Academy Nijkerk en richt zich op het versterken van de voedselindustrie in de regio. De subsidie wordt gebruikt om de bedrijvenvereniging FAN opnieuw te positioneren, een actieplan te maken voor de ontwikkeling van kennis en imago en nieuwe opleidingen te ontwikkelen die aansluiten bij de vraag van bedrijven.

Met deze investeringen wil Nijkerk de samenwerking tussen bedrijven, scholen en overheden versterken. De gemeente blijft tot 2029 betrokken bij de verdere uitvoering van deze plannen.