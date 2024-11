Geschreven door Sophie van der Velden

Nijkerk opnieuw opgeschrikt door explosie bij woning





NIJKERK - Wat is er aan de hand in Nijkerk? Die vraag stellen waarschijnlijk meerdere inwoners zich, nadat vrijdagochtend voor de derde keer in korte tijd een explosie plaatsvond. Na de Wikke en de Isaac Sweersstraat was het ditmaal raak aan de Goudenregenlaan.

Bij een woning in die straat was kort voor 7.00 uur een luide knal te horen, zegt een 112-verslaggever. Wie of wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Mogelijk is er zwaar vuurwerk gebruikt.

De woning liep schade op door de explosie. Op foto's is te zien dat het raam boven de voordeur compleet gebarsten is en dat ook het glas in de deur en het venster zwaar beschadigd is geraakt. Daarnaast is een groot deel van het raam van de woonkamer kapot.

Politiewagens in de straat

De politie doet buurtonderzoek om meer te weten te komen. In de straat staan meerdere politiewagens.

De gemeente sloot de woningen aan de Wikke en de Isaac Sweersstraat na de explosies. Dat deed ze naar eigen zeggen 'om verdere onrust te voorkomen'.

