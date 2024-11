Geschreven door Jarno van de Bor

25 november 2024 14:34

Nijkerk trapt Orange the World-campagne af tegen geweld tegen vrouwen





NIJKERK - Op maandag 25 november is in Nijkerk de internationale campagne Orange the World van start gegaan. Deze campagne vraagt aandacht voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het evenement markeert het begin van de 16 Dagen van Actie, een periode die duurt van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

In Nijkerk werd de campagne geopend door wethouder Audrey Rohen. Bij de hoofdingang van het gemeentehuis hees zij de officiële campagnevlag en plaatste samen met enkele raadsleden een oranje tekst met krijtgraffiti. De kleur oranje staat symbool voor een hoopvolle toekomst zonder geweld.

Wethouder Rohen spuit een tekst voor het gemeentehuis. Foto: Jeroen Brons

Wereldwijde actie

Orange the World wordt wereldwijd georganiseerd in meer dan 100 landen. Tijdens de campagne worden bekende gebouwen en objecten oranje uitgelicht. Daarnaast zijn er debatten, tentoonstellingen, demonstraties en andere activiteiten om aandacht te vragen voor het probleem. Ook wordt geld ingezameld voor het 'Trust Fund to End Violence against Women', het grootste internationale fonds dat werkt aan het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Nijkerk doet sinds 2019 mee aan de campagne. De gemeente wil met deelname meer bewustwording creëren over geweld tegen vrouwen en de impact daarvan op de samenleving.

16 Dagen van Actie

De 16 Dagen van Actie vormen een periode waarin wereldwijd extra aandacht wordt gevraagd. Door verschillende activiteiten te organiseren, hoopt de campagne geweld tegen vrouwen te voorkomen en een steunnetwerk te bieden aan slachtoffers.

Met de deelname aan Orange the World roept de gemeente Nijkerk inwoners op om zich in te zetten voor een samenleving waarin vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen. Nijkerk is niet de enige gemeente op de Noordwest-Veluwe die meedoet aan de campagne. Ook Harderwijk doet mee met de campagne.