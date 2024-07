Geschreven door Sophie van der Velden

Nijkerk zoekt nieuwe Klimaatburgemeester: 'Ik draag graag mijn steentje bij'





NIJKERK - In gemeente Nijkerk wordt gezocht naar een nieuwe Klimaatburgemeester. Tijdens de Nationale Klimaatweek van 11 tot en met 17 november laten de burgemeesters zien wat je kunt doen om duurzamer te leven.

Jaarlijks wordt de Nationale Klimaatweek (NKW) georganiseerd door het Ministerie van Klimaat en Groene Groei en Klimaatstichting HIER. Zij zoeken klimaatburgemeesters in zo veel mogelijk gemeenten van Nederland en doen nu een speciale oproep aan Nijkerk.

Inspiratiebron

De Klimaatburgemeester helpt gemeenten bij het stimuleren van anderen om duurzamer te gaan leven. Ze vormen een inspiratiebron voor mede-inwoners. Dit doen de burgemeesters door het organiseren van activiteiten en initiatieven. Het hoogtepunt is de Nationale Klimaatweek van 11 tot en met 17 november 2024.

De wereld mooier maken

Afgelopen jaar is Maaike van Dijk-Bokkers Klimaatburgemeester van Nijkerk geweest. "Ik ben Klimaatburgemeester, omdat ik me graag in wil zetten om de wereld een klein beetje mooier te maken", schrijft zij op de website van NKW. "Er is zo veel verspilling en verkeerde informatie over duurzaamheid, dat ik graag mijn steentje bijdraag."

Uiteenlopende activiteiten

De activiteiten die een Klimaatburgemeester kan organiseren zijn uiteenlopend. Zo kan de burgemeester ervoor kiezen om een kledingkettingruil te organiseren, maar ook een vegetarische buurtbarbecue houden, gezamenlijk laadpalen inkopen of de straat vergroenen. Daarnaast kun je als Klimaatburgemeester ook je werkgever adviseren over duurzame mobiliteit.

