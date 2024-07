Geschreven door Sophie van der Velden

15 juli 2024 15:23

Nijkerk zoekt nieuwe stadsdichter, -rapper of -spoken word-artiest





NIJKERK - Nijkerk is op zoek naar een nieuwe stadsdichter voor de komende drie jaar. De termijn van de vorige stadsdichter, Henriëtte Hofman, loopt namelijk af. De vacature sluit op 15 september.

Gemeente Nijkerk, Bibliotheken gemeente Nijkerk en Boekhandel Roodbeen werken samen in de zoektocht. De stadsdichter wordt gezien als ambassadeur van de stad. De dichter schrijft over de stad en het dorp, de natuur, de mensen, het nieuws en al het andere dat de gemeente kenmerkt. Het staat de dichter vrij om hier zelf vorm aan te geven. De vacaturetekst benadrukt ook open te staan voor moderne vormen van poëzie, zoals spoken word of rap. Daarnaast worden ook jongeren nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Acht gedichten

De stadsdichter moet minimaal acht gedichten per jaar schrijven rondom speciale gelegenheden. Minstens vier gedichten worden ook voorgedragen door de stadsdichter. Plankenkoorts is dan ook niet gewenst. Daarnaast moet de toekomstige stadsdichter aan nog een aantal eisen voldoen. Zo moet de dichter in de gemeente Nijkerk wonen en zich verbonden voelen met de gemeente. Het is een pre wanneer de dichter eerder werk gepubliceerd heeft, hoewel dit geen must is.

Solliciteren

Om de uiteindelijke dichter te kiezen, wordt een selectie gehouden. Iedere kandidaat levert drie werken in, waarvan twee werken over de gemeente Nijkerk en één over het thema 'vrijheid'. Meer informatie en de volledige vacaturetekst vind je hier.

Stads- en dorpsdichters

In veel gemeenten uit de streek zijn ook dorps- of stadsdichters aangesteld. Nunspeet is op dit moment ook op zoek naar een nieuwe dorpsdichter om het stokje over te nemen van Willemijn Hannessen. In Oldebroek is Ton van Leijen recent uitgeroepen tot nieuwe dorpsdichter.

Wist je dat...

Emma Crebolder de eerste Nederlandse stadsdichter was? Zij werd in 1993 aangesteld in gemeente Venlo. Hoeveel stadsdichters Nederland op dit moment precies telt is onduidelijk. Hier worden geen officiële tellingen van bijgehouden.