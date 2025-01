Geschreven door Jarno van de Bor

15 januari 2025 17:19

Nijkerkers proberen paralympische sporten onder toeziend oog van medaillewinnares



Blindenvoetbal met Marieke van Soest (links). Foto: VRMG



NIJKERK – Op maandag 15 januari vond een bijzondere sportmiddag plaats in Nijkerk, georganiseerd door Nijkerk Sportief en Gezond. Het evenement, getiteld "Samen in Actie", stond in het teken van de indrukwekkende prestaties van paralympische atleten. Deelnemers konden zelf ervaren hoe het is om deel te nemen aan een paralympische sport.

Tijdens de middag was ook de Nijkerkse paralympisch wielrenster Marieke van Soest aanwezig in Padelcentrum BOL in Nijkerk. Van Soest, die afgelopen zomer een gouden en een bronzen medaille behaalde tijdens de Paralympische Spelen, deed zelf ook fanatiek mee met de sporten. Ook wethouder Audrey Rohen kwam een kijkje nemen. Sporten uitproberen

Bezoekers kregen de kans om verschillende aangepaste sporten uit te proberen, zoals zitvolleybal, blindenvoetbal en een obstakelparcours waarbij deelnemers met een blinddoek hun weg moesten vinden. De deelnemers ervoeren zelf hoe het is om te sporten met een beperking en ontdekten de mogelijkheden die deze sporten bieden. Wethouder Rohen in gesprek met Van Soest. Foto: VRMG Veel deelnemers waren verbaasd hoe lastig het is om te voetballen met een blinddoek op. Hoewel er een belletje in de bal zit viel het niet mee om de bal aan te nemen en naar de juiste persoon te trappen. Gezellig samenzijn

Naast de sportieve activiteiten was er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten en ervaringen uit te wisselen. De ontspannen sfeer bood een mooie gelegenheid voor inwoners om zich meer bewust te worden van de paralympische sportwereld. De organisatie hoopt met dit evenement meer mensen te stimuleren om te blijven bewegen en de drempel naar aangepaste sporten verder te verlagen. Zitvolleybal. Foto: VRMG

Af en toe werd er stiekem gegluurd. Foto: VRMG

Marieke van Soest in actie. Foto: VRMG