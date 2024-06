Geschreven door Jarno van de Bor

27 juni 2024

Nijkerkerveen maakt zich op voor protest bij het gemeentehuis tegen mogelijke komst azc





NIJKERKERVEEN - Inwoners van Nijkerkerveen en Holkerveen maken zich op voor een protestactie tegen de mogelijke komst van een vluchtelingenopvang in het dorp. Vanavond komen zij samen bij het gemeentehuis van Nijkerk om actie te voeren bij de raadsvergadering.

Gisteravond was er een bijeenkomst voor tegenstanders van de mogelijke azc-locatie in Nijkerkerveen. Inwoners van het dorpje werden afgelopen week overvallen met het nieuws dat de gemeente drie plekken aanwees die zij geschikt achten als opvanglocatie. Omwonenden waren compleet verrast door dit nieuws en spraken woensdag af massaal in protest te gaan. Daarbij werd specifiek benoemd dat het een duidelijk en beheerst signaal moet zijn. "We moeten dit netjes doen en het niet uit de hand laten lopen."

Bekijk hier hoe de bijeenkomst gisteravond verliep.



Speculaties

De situatie zorgt voor een hoop onrust, boosheid en speculatie in het anders zo rustige dorpje. Bij veel van de aanwezigen leeft de gedachte dat de locatie allang vaststaat en dat er dealtjes zijn gesloten met grondeigenaren. Burgemeester Renkema ontkende onlangs tegen Omroep Gelderland dat dit het geval was. Ook CDA-raadslid Lukas Rakhorst stelde dat de komst van de opvang in Nijkerk nog zeker geen 'done-deal' is. Tegelijkertijd gaven meerdere omwonenden aan dat er al bouwtekeningen voor een vluchtelingenopvang op de locatie in Nijkerkerveen zijn gemaakt. Deze zouden door meerdere aanwezigen al zijn ingezien. De redactie van VRMG heeft tot dusverre niet kunnen achterhalen of deze bewering ook daadwerkelijk klopt.

Raadsvergadering

Naast een protest van omwonenden zal er ook tijdens de raadsvergadering worden gesproken over de mogelijke opvanglocaties. Zowel De Lokale Partij als het CDA hebben aangekondigd vragen te willen stellen aan het college over de communicatie. Eerder stelde FvD-raadslid Cathy van Maanen hier al schriftelijke vragen over.

