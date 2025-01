Geschreven door Jarno van de Bor

14 januari 2025

Nijkerkse burgemeester staat stil bij overlijden ereburger: "We zullen u missen meneer Van den Tweel"





NIJKERK - Burgemeester Tinet de Jonge-Ruitenbeek heeft stilgestaan bij het overlijden van Gerard van den Tweel. De Nijkerkse ondernemer overleed dinsdagochtend. Van den Tweel was sinds 2018 ereburger van de gemeente Nijkerk.

"Vanmorgen bereikte ons het verdrietige nieuws dat Gerard van den Tweel is overleden. Namens de gemeente Nijkerk wil ik allereerst ons diepste medeleven tonen voor de mensen die dit grote verlies moeten dragen. Meneer van den Tweel is een enorm belangrijk ondernemer binnen de gemeentegrenzen van Nijkerk geweest."

'Ondernemers en samenleving moeten elkaar versterken'

De Jonge-Ruitenbeek werd in december 2024 benoemd tot burgemeester van Nijkerk. Kort voor kerst sprak ze nog met Van den Tweel. "We hebben een heel mooi gesprek gehad, waarin hij ook gesproken heeft over zijn drijfveren. Hoe belangrijk hij het vindt dat ondernemers en de samenleving van Nijkerk elkaar versterken. Hij vertelde hoe hij daar ook actief aan bij zou willen dragen."

"Ik denk ook dat er heel veel Nijkerkers zijn die meneer Van den Tweel kennen als iemand die nog snel de vakken stond te vullen als dat even nodig was. En dat kenmerkte hem, hij wilde er altijd zijn. Hij wilde gezien worden als een harde werker en dat deed hij ook, met het hart op de goede plaats en de passie voor dat wat plaatsvond binnen de gemeentegrenzen van Nijkerk, maar ook nog verder buiten."

We zullen hem echt missen

De burgemeester benadrukte dat Van den Tweel een belangrijke bijdrage leverde aan de samenleving. "Als ik alleen al kijk naar het kerstconcert waar ik tijdens de kerstdagen naartoe ging. Dat was ook weer gesponsord door de Van den Tweel Groep. En zo zijn er talloze stichtingen en verenigingen die op zijn warme bijdrage konden rekenen. Dus voor Nijkerk is er een hele bijzondere man verloren gegaan en we zullen hem dan ook echt missen."

"Mijn hart gaat uit naar zijn nabestaanden, de mensen die hem lief hadden. Ik wens hen heel veel sterkte in de verdrietige tijd die nu zal komen. We zullen u missen meneer Van den Tweel. Dankuwel."