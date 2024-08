Geschreven door Jarno van de Bor

5 augustus 2024 10:33

Nijkerkse schaakfanaten genieten van schaakinstuif op het plein



De schaakinstuif op het plein. Foto: Jeroen Brons



NIJKERK - Het plein in Nijkerk veranderde afgelopen zaterdag even in een klein schaakspektakel. De Nijkerkse Schaakclub (NSC) organiseerde er de jaarlijkse Schaakinstuif. Voorbijgangers konden aanschuiven om de spreekwoordelijke degens te kruisen.

Op het plein stonden meerdere tafeltjes opgesteld waaraan fanatieke deelnemers plaatsnamen. Ook was er een XXL schaakbord met grote schaakstukken. Op een ander bord werd ieder half uur een schaakpuzzel getoond waarover aanwezigen de hersenen konden kraken.