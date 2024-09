Geschreven door Jarno van de Bor

13 september 2024 12:21

Nijkerkse Smaakweek van start, wethouder kookt op de markt in Hoevelaken



Inspectie van de ingrediënten. Foto: VRMG



HOEVELAKEN - Wethouder Audrey Rohen kreeg vanochtend in Hoevelaken een speciale kookschort omgehangen van Margreet Koele, die als cultuurverbinder betrokken is bij de organisatie van de Smaakweek. De komende week zijn er in de gemeente Nijkerk een boel activiteiten die in het teken staan van voedsel.

Samen met cateraar Wijnand Kookt stapte de wethouder achter de rokende barbecue om samen culinair aan de slag te gaan. Met producten van de Hoevelakense markt werden gerechten bereid. De marktmeester deelde deze vervolgens uit aan de winkelende mensen. Lees ook: Eerste editie van Nijkerkse Smaakweek, dit staat er op het programma De komende weken zijn er een hoop activiteiten georganiseerd in Nijkerk. Van een taartenbakwedstrijd tot een smaaktour langs verschillende foodbedrijven en van een culinaire stadswandeling tot een foodtruckfestival . Op de website van Lekker Nijkerk zijn alle activiteiten te vinden.

Wethouder Rohen krijgt een schort van Margreet Koele. Foto: VRMG





Rokende barbecues. Foto: VRMG





Audrey Rohen met hapjes. Foto: VRMG





De Marktmeester gaat rond. Foto: VRMG





Er wordt geproefd. Foto: VRMG





De hapjes vallen in de smaak. Foto: VRMG