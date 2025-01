Geschreven door Jarno van de Bor

14 januari 2025 11:31

Nijkerkse supermarktondernemer Gerard van den Tweel (80) overleden





NIJKERK - De bekende Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel is dinsdag 14 januari overleden. Van den Tweel maakte onlangs bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Vorige week droeg hij het het stokje van zijn bedrijf (Konst) over aan zijn opvolger, Roy de Ridder. Gerard van den Tweel werd 80 jaar oud.

De naam van Gerard van den Tweel kent vrijwel iedere Nijkerker. 57 jaar lang stond hij aan het roer van het familiebedrijf dat in 1905 werd opgericht door de oudoom van Van den Tweel.

Van den Tweel-imperium

Het imperium van de ondernemer begon in Nijkerk met een Konst Supermarkt. In 1977 opende hij een tweede supermarkt in Voorthuizen. In 1982 sloot Van den Tweel zich met deze supermarkten aan als franchisenemer bij Albert Heijn.

Het was de start van een groot imperium van Van den Tweel Groep dat tegenwoordig bestaat uit onder meer zes supermarkten, vijf slijterijen, een drogisterij, een horecagroep en een grenswinkel. Daarnaast heeft het bedrijf een vastgoedonderneming met projectontwikkeling en een investeringsmaatschappij.

Persoonlijk verlies

Naast het zakelijke succes kende de familie Van den Tweel op persoonlijk vlak moeilijke momenten. In 1992 overleed zijn 16-jarige zoon Ferry bij een auto-ongeluk. In 2022 verloor hij zijn vrouw Klasien en zijn oudste zoon Edward (52).

Naast zijn verstand van zaken stond Gerard van den Tweel bekend om zijn betrokkenheid bij maatschappelijke en lokale initiatieven, activiteiten en projecten. Via de Van den Tweel Foundation kregen een hoop organisaties en goede doelen financiële ondersteuning.

Politiek actief

Ook op politiek vlak was van Van den Tweel actief. De ondernemer was meer dan 50 jaar lid van de VVD en zat tot 2002 namens die partij 26 jaar als raadslid en fractievoorzitter in de Nijkerkse gemeenteraad. Ook daarna verscheen de ondernemer nog meerdere keren als lijstduwer op het stembiljet. Bij de raadsverkiezingen van 2022 werd hij eigenlijk met voorkeursstemmen verkozen, maar hij besloot zijn zetel niet in te nemen.

Het overlijden van Gerard van den Tweel zal voor zijn familie, vrienden, ruim 1300 medewerkers en veel Nijkerkers als een zwaar verlies voelen. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe.