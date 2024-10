Geschreven door Omroep Gelderland

29 oktober 2024 10:04

Nijkerkse vrouw voor 1.100 euro opgelicht, politie zoekt getuigen



Man pint met gestolen gegevens van Nijkerkse vrouw. Foto: Politie



NIJKERK - Een vrouw uit Nijkerk is slachtoffer geworden van phishing en verloor ruim 1100 euro. De dader nam dit geld op in Leiden dankzij de gegevens die hij via een nepmail buitmaakte. De politie zoekt getuigen die iets weten over de identiteit van deze man.

Het slachtoffer vroeg in de zomer een nieuwe creditcard aan, die ze echter nog nooit gebruikt had. Begin september ontving ze een e-mail, zogenaamd van haar creditcardmaatschappij, met een verzoek om de kaart te activeren. Het mailtje leek legitiem, maar toen de vrouw haar gegevens invulde, trapte ze in een phishingval. In één klap 1100 euro kwijt

Via deze gegevens kon de man – die inmiddels duidelijk in beeld is – de bankrekening van de vrouw plunderen. Een politieagent uit het onderzoeksteam noemt de situatie schrijnend: “Dit leek een gewone activatie-mail, maar bleek pure oplichting.”