Geschreven door Sophie van der Velden

28 juni 2024 15:52

Nijkerkse wijkagenten achtervolgen op de fiets vluchtende inbrekers





NIJKERK - De wijkagenten van Nijkerkerveen en Paasbos sloten op vrijdag 28 juni hun ochtend in de wijk op een interessante manier af. Via hun Instagrampagina namen ze hun volgers mee in de spannende achtervolging van twee verdachten, die op heterdaad werden betrapt op een inbraak.

De wijkagent van Paasbos, Menno Kramer, en zijn collega Tjerk Kramer, wijkagent van Nijkerkerveen begonnen hun dag vandaag in de wijk. "We zijn vandaag weer in de wijk, mochten er dingen zijn die je wil bespreken, laat het ons even weten", roepen de agenten eerder op via sociale media. Op het moment dat de agenten terug wilden fietsen om te gaan lunchen, kregen ze een melding binnen van een heterdaad woninginbraak. De twee verdachten vluchtten te voet.

Op de fiets

Hoewel er meerdere eenheden onderweg waren naar de melding, besloten ook de wijkagenten op hun fiets die kant op te gaan. De verdachten vluchtten een bosrijk gebied in. Terwijl de eenheden het gebied afsloten, hielden de wijkagenten binnen het gebied de bospaadjes in de gaten. Plotseling merkte Tjerk Kramer de verdachten op in de bosjes.

Opgepakt

De verdachten schrokken en vluchtten een maïsveld in, waarop een hondengeleider ter plaatse kwam. Een politiehelikopter hield het veld van bovenaf in de gaten. In een laatste poging probeerden de verdachten verder weg te rennen. Dat mislukte, en de agenten waren in staat beide verdachten op te pakken. Ook de buit werd teruggevonden, melden de agenten op Instagram.