Geschreven door Jarno van de Bor

4 juli 2024 13:44

Nijkerkerveen kleurt rood als protest tegen komst asielzoekers





NIJKERKERVEEN - Langzaam maar zeker hangt Nijkerkerveen vol met protestvlaggen en spandoeken tegen de mogelijke komst van asielzoekers in het dorp. De bewoners voeren sinds de plotselinge aankondiging van de gemeente Nijkerk massaal actie. Twee weken geleden werd voor de Veenders als een donderslag bij heldere hemel duidelijk dat de gemeente een locatie in het dorp ziet als mogelijk opvangplek.

Direct nadat de gemeente de opties naar buiten bracht, kwamen de inwoners in actie. Tijdens een druk bezochte inwonersbijeenkomst wordt opgeroepen om massaal in verzet te komen tegen de plannen. Er wordt ter plekke geld ingezameld, plannen bedacht om de komst tegen te gaan en opgeroepen om massaal brieven en emails te sturen naar het gemeentebestuur om het ongenoegen te laten blijken. Op die avond worden ook de eerste vlaggen en poster tegen de komst van het azc besteld.

Foto: Jeroen Brons

Done deal

De Veenders vermoeden dat de gemeente helemaal niet op zoek is naar locaties voor de opvang, maar dit allang heeft geregeld met een aantal projectontwikkelaars. De inwoners zijn er van overtuigd dat projectontwikkelaars een deal hebben gesloten met de gemeente Nijkerk. "Dit is een done-deal en wij worden voor de gek gehouden. Er worden drie locaties genoemd waarvan er een te klein is en de andere optie in Hoevelaken helemaal niet een optie is en er dus als gekozen is voor een opvanglocatie op en naast het terrein van een aantal bewoners" klinkt het op de bijeenkomst voor buurtbewoners. Burgemeester Renkema ontkent overigens in alle toonaarden dat er sprake is van een voorgezet plan en geeft aan dat dit juist een uitnodiging is om samen met de bewoners op zoek te gaan naar locaties voor de opvang. De verwachting is dat de gemeente per 1 juli 2025 de eerste bewoners kan opvangen.

Foto: Jeroen Brons

Lange adem

Hoewel de inwoners geen enkele vertrouwen hebben in de woorden van hun burgemeester, geven ze aan tot het bittere einde te gaan om de locaties van tafel te krijgen. Zo wordt er niet alleen geld ingezameld voor eventueel juridische stappen. Ook wordt onderzocht of er bijzondere dieren of planten op de locaties te vinden zijn. Daarnaast schrijven inwoners massaal de gemeente aan om hun ongenoegen te uiten en wordt er gekeken of de grond waarop het azc zou komen wellicht verontreinigd is. Als dat het geval is mag er niet gebouwd worden, zo redeneren zij.

Foto: Jeroen Brons

Bedreigingen en intimidatie

De afgelopen week deed de gemeente een oproep om het verzet tegen de komst van een asielzoekerscentrum vooral netjes te houden. In een brief van het gemeentebestuur laat de gemeente Nijkerk weten dat medewerkers van de gemeente en hun familieleden geïntimideerd en bedreigd worden. Een woordvoerder van de actiegroep uit Nijkerkerveen laat in een reactie aan de VRMG weten zich niet te herkennen in de berichtgeving en niks met de bedreigingen te maken te hebben. Volgens de actievoerders benadrukken zij steeds om op een nette manier hun ongenoegen kenbaar willen maken. Een van die acties is dus het massale vlaggen in het dorp.

Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons





Foto: Jeroen Brons