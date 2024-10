Geschreven door Jeanet Broijl

20 oktober 2024 17:06

NK team sjoelen in Barneveld





BARNEVELD - Zaterdag 19 oktober werd in de Veluwe Hal in Barneveld het NK team sjoelen gespeeld, namens sjoelvereniging Ons Vermaak 't Harde/ Oldebroek deden Jan Klein en André ter Velde mee aan dit NK.

De mannen sjoelden in verschillende mixed teams van 4 personen met deelnemers van verschillende verenigingen. In totaal streden er 28 teams in diverse klasse om de prijzen. In klasse A werd het team met Jan Klein Nederlands Kampioen met een gemiddelde van 146,78.

Het gelegenheid team bestond uit : Wim Kiwiet, SV Kleppersjoelers Hardenberg, Herman Depenbrock, SV Ter Apel, Jan Postma, SV De Schavuit Assen en Jan Klein, SV Ons Vermaak Oldebroek / ‘t Harde

André ter Velde sjoelde met 3 deelnemers van SV de Kleppersjoelers, zij zijn uiteindelijk knap als 5e geëindigd in klasse B met een gemiddelde van 139,64.