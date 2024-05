Geschreven door Sierou de Vries

29 mei 2024 16:00

NL-Alert testbericht op maandag 3 juni





VELUWE RANDMEER - Maandag 3 juni wordt om 12.00 uur het NL-Alert weer getest. Dat betekent dat op de mobiele telefoon een testbericht verschijnt. Dit kan alleen wanneer de telefoon aan staat en opgeladen is. Het NL-Alert wordt met beeld en geluid verzonden. Met oordopjes in, kan dat hard overkomen.

Schrik dus maandag om 12.00 uur niet.

Doof en/of slechtziend?

Voor dove, slechthorende, blinde of slechtziende mensen is er nu de NL-Alert app. Deze app heeft functies waardoor de NL-Alert duidelijker voor hen is.



NL-Alert bij bedreiging gezondheid of leven

NL-Alert waarschuwt en informeert u bij situaties die uw gezondheid of leven bedreigen. Denk aan een grote brand op een industrieterrein, onverwacht noodweer of een giftige stofwolk na een explosie. In een NL-Alert staat altijd wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer informatie vindt. Ontvangt u een NL-Alert? Lees het bericht meteen, kom in actie en help ook de mensen in uw omgeving daarbij.



Hoe weet ik zeker dat het een testbericht is?

In het bericht wordt duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat. Het testbericht bevat de volgende tekst:

“NL-Alert [datum] 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required.