22 oktober 2024 15:45

Nog steeds stigma rondom stotteren: 'Werkgevers moeten mensen die stotteren helpen'





NIJKERK - Ruim honderd mensen zijn uit het hele land samengekomen in Nijkerk bij het Nederlandse stotterfestival. Een bijeenkomst om lezingen en workshops bij te wonen. Dat is volgens de organisatie achter het stotterfestival ook hard nodig. Er heerst volgens hen nog steeds een stigma op stotteren.

Het is een gezellige drukte in De Schakel in Nijkerk. Luca Pistone uit Eindhoven zit aan een tafel gezellig te kletsen met mede-stotteraars. Hij legt uit dat hij erg blij is dat hij vandaag is gekomen. "Deze bijeenkomst brengt echt mensen bij elkaar die net als ik met dezelfde problemen struggelen".

Luca stottert ook en heeft daar soms wel last van, bijvoorbeeld op het werk. "Vooral last door druk die ik mijzelf op leg. Gedachtes hoe anderen reageren. Op werk heb ik last van spreekangst of ben heel erg bewust over de dingen die ik wil zeggen, waardoor het juist fout gaat". Hij legt het uit als een soort barricade die hij voor zichzelf heeft opgeworpen.

Stigma op stotteren

Maar die spreekangst en opgelegde druk van Luca zijn helemaal niet nodig, zeggen Elsbeth Zeevenhooven en Sophie Lausberg. Lausberg organiseert het festival vanuit de Nederlandse stotter- en broddelvereniging. Ze merkt ook dat er nog steeds een stigma heerst op stotteren. Mensen weten niet altijd hoe ze om moeten gaan met mensen die stotteren. "Mensen krijgen dan het gevoel dat ze niet vrijuit kunnen spreken. Dat willen we tegengaan."

Wat is stotteren?

Volgens het Stotterfonds ontstaat stotteren doordat er iets misgaat met de aansturing vanuit de hersenen van de zenuwen en de spieren die te maken hebben met spraak- en taalprocessen.

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders stottert. Dat zijn ruim 180.000 mensen. Het komt het meeste voor bij kinderen. Verhoudingsgewijs zijn er meer mannen dan vrouwen die stotteren. Taal, etniciteit of cultuur spelen daarbij geen rol in.

Er is niet één reden waarom mensen stotteren. Dat kan erfelijk zijn, te maken hebben met je persoonlijkheid, omgevingsfactoren of met een afwijking van de hersenen.

Stotteren op de werkvloer

Zo'n festivaldag draagt bij aan verder onderzoek en het opgaan van stotteraars in de samenleving, zegt Elsbeth Zeevenhooven. Ze is stottertherapeut in opleiding. Vanuit de praktijk krijgt ze vaak indrukkwekkende dingen te horen, zo ook vanochtend bij het festival. "Iemand die onderzoek heeft gedaan naar een inclusieve werkvloer. Het was verbijsterend om te horen hoeveel weerstand er nog is bij werkgevers om mensen die stotteren aan te nemen. De discussie die volgde was heel waardevol."

Het stotterfestival. Foto: Omroep Gelderland

Meer geduld in de maatschappij

Zeevenhooven vind dat we als maatschappij meer geduld moeten hebben met elkaar en dat mensen iets meer tijd voor elkaar tijd moeten nemen om naar elkaar te luisteren. "Werkgevers en anderen moeten bedenken hoe ze stotteraars beter op weg kunnen helpen op hun werk."

Luca gaat straks naar de volgende bijeenkomst en is nu al tevreden over zijn bezoek. "Iedereen heeft zijn eigen manier om met stotteren om te gaan. Je leert handige tips van dingen die anderen hebben meegemaakt." Met een voldaan gevoel zal hij straks weer terugkeren naar de lichtstad. "Ik heb open kunnen zijn over mijn spraak, niet hoeven na te denken. Kortom, ik ga met een zeer positief gevoel weer naar huis."

22 oktober is het Wereldstotterdag, dan volgt ook nog een bijeenkomst in Utrecht.