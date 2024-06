Geschreven door Eljakim Doorneweerd

7 juni 2024 13:49

Noodopvang asielzoekers Garderen gaat er niet komen



Actiegroep Stop AZC Garderen Uddel had protestdoeken opgehangen. Foto: Facebook Stop AZC Garderen Uddel



GARDEREN | UDDEL – Het COA heeft een streep gezet door de plannen voor een noodopvang voor asielzoekers in Garderen. De reden hiervan is dat het COA te veel tijd nodig heeft om te voldoen aan wet en regelgeving. Het betreft een noodlocatie en daarvoor is weinig tijd.

Wilko Poeste van Plaatselijk Belang Garderen vind het ‘goed nieuws voor Garderen’ dat het niet doorgaat. Hij benadrukt wel: “We zijn absoluut niet tegen een asielzoekerscentrum. Dat er wat moet gebeuren en mensen moeten worden opgevangen, vinden wij ook wel. Maar de aantallen waar het over ging (500 red.) vinden wij buiten proporties." Burgemeester Jacco van der Tak (Barneveld) heeft hen vanochtend op de hoogte gesteld. Het COA zal nu op zoek moeten naar een andere locatie voor noodopvang. Het is overigens niet zo dat deze alternatieve locatie per definitie in de gemeente Barneveld zal zijn. De actiegroep 'Stop AZC Garderen Uddel' heeft op hun Facebookpagina laten weten: "Met vreugde willen wij u informeren dat de verkenning van de komst van een AZC van de baan is!"