Geschreven door Sophie van der Velden

27 november 2024 14:45

Noord-Veluwe Bereikbaar in gesprek met Tweede Kamerleden: woningen bereikbaar houden



Wethouders Cornelissen, Mazier en Castelijn (v.l.n.r.) in Den Haag. Foto: Gemeente Putten



VELUWE RANDMEER - De Noord-Veluwe moet goed bereikbaar blijven. Dat vinden de acht gemeenten Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Elburg, Putten, Oldebroek, Ermelo en Nijkerk. Gezamenlijk startten zij het programma Noord-Veluwe Bereikbaar, ondersteund door provincie Gelderland. Vorige week was een delegatie van wethouders in Den Haag om met Tweede Kamerleden te praten over onderwerpen als fietsroutes en openbaar vervoer.

In de regio Noord-Veluwe moeten de komende jaren 12.740 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarom zijn er maatregelen rondom mobiliteit nodig, vinden de gemeenten die zich aansloten bij Noord-Veluwe Bereikbaar. De woningen en voorzieningen moeten volgens de gemeenten bereikbaar blijven. Snellere treinen, veiliger fietsen

Volgens de wethouder moet er vooral ingezet worden op meer en snellere treinen tussen Zwolle en Amersfoort, betere en veilige fietsroutes en maatregelen om de knelpunten op het knooppunt Hoevelaken op te lossen. Wethouders Bertus Cornelissen uit Putten, Wilco Mazier uit Harderwijk en Koen Castelijn uit Hattem praatten vorige week met verschillende Tweede Kamerleden in Den Haag. Ook twee specialisten van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) waren hierbij aanwezig. Volgens de Noord-Veluwse delegatie werd een belangrijke basis gelegd voor het in gang zetten van de noodzakelijke maatregelen. Over Noord-Veluwe Bereikbaar

Noord-Veluwe Bereikbaar heeft een meerjarig programma, waarmee het oplossingen biedt en maatregelen uitvoert om slim en duurzaam te reizen. Hoewel er een duidelijke focus ligt op de doorstroming op de A28-corridor, worden ook acties georganiseerd om inwoners bewust te maken. Zo organiseerden de gemeenten in vanaf april de actie 'FietsBINGO'.