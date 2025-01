Geschreven door Eva Gerritsen | Omroep Gelderland

20 januari 2025 12:45

Nu al meldingen van jonge haasjes: 'Blijf er vanaf'





VELUWE RANDMEER - Dierenambulances krijgen nu al meldingen binnen van jonge haasjes die door mensen gevonden worden. Ondanks dat het vroeg in het seizoen is, waarschuwen de dierenambulances preventief: 'Laat ze alsjeblieft liggen'.

De dierenambulance waarschuwt op Facebook dat er nu al jonge haasjes binnengebracht worden. "Veel van deze jonge dieren worden onterecht binnengebracht omdat we ons als mens soms iets te snel zorgen maken", schrijft de dierenambulance. Ondanks dat de bronstrijd van de hazen officieel nog niet begonnen is, komen er nu al meldingen binnen van jonge hazen.

Paartijd

Begin februari begint de paartijd van de hazen. De mannetjes boksen er flink op los om een vrouwtje te veroveren. Het vrouwtje heeft vervolgens een draagtijd van zes weken waarna er zo'n één tot vijf haasjes worden geboren. "De haasjes die nu gevonden worden zijn wat aan de vroege kant, maar dat is niets om je zorgen over te maken", legt Niels Kalkman van de Dierenbescherming uit. "Laat de haasjes dus alsjeblieft liggen. Als ze opgepakt worden is dat een doodvonnis voor ze", zegt hij.

Moederhaas verspreidt de haasjes bewust kriskras door het veld om te voorkomen dat ze bij een aanval van een roofdier haar hele nest verliest. De hazen graven geen holletjes zoals konijnen, maar verstoppen zich in een zogeheten hazenleger. Dat is een kuiltje omringd door hoog gras. "De moeder komt enkele keren per dag terug om haar jongen te laten zogen. De rest van de tijd zijn ze perfect in staat om alleen te zijn, zo worden ze heel zelfstandig", legt de dierenambulance uit.

Geurloos

De haasjes hebben een schutkleur waardoor ze voor roofdieren moeilijk te vinden zijn. Daarnaast zijn de haasjes helemaal geurloos, waardoor de roofdieren zoals vossen, marters en andere dieren ze niet kunnen ruiken. Als wij als mensen de haasjes vinden en ze wel aanraken, kunnen roofdieren ze dus wel makkelijk vinden. Bij twijfel of een haasje wel gezond is of toch verzwakt of gewond kan je altijd contact opnemen met de dierenambulance.