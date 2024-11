Geschreven door Fred Hup | Marcel Bonte

3 november 2024 18:47

Nunspeet wint eenvoudig van NSC



Foto: Still uit samenvatting



NUNSPEET - Na de eerste nederlaag van het seizoen twee weken geleden tegen medekoploper Rohda 46 uit Leusden, had Nunspeet afgelopen zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen rivaal NSC voor de boeg. Met de geschorsten Adi Draganovic en Joep Banse langs de kant was de druk om te winnen groot. In een eerdere bekerontmoeting had NSC nog met 3-1 gewonnen, dus het team van Werner Pluim was gewaarschuwd.

NSC begon fel en zette meteen druk op de opbouw van Nunspeet, in een poging kansen af te dwingen. Hoewel dit aanvankelijk goed lukte, resulteerde het niet in echte scoringsmogelijkheden. Langzaam maar zeker nam Nunspeet het initiatief over en liet met prachtig aanvalsspel meerdere kansen op doel zien. De thuisploeg speelde een sterke en efficiënte wedstrijd, en in de periode van de vijftiende tot vijfendertigste minuut liep Nunspeet volledig weg van NSC. Uitblinker Jonathan van 't Hof opende de score na een kwartier, waarna Patrick Visser en Asse Visscher de voorsprong voor rust uitbreidden naar 3-0. Kort na de rust maakte Nunspeet al snel een einde aan de illusies van NSC door binnen vijf minuten nogmaals te scoren. Asse Visscher tekende voor zijn tweede doelpunt en bracht de stand

op 4-0, waarmee de wedstrijd definitief werd beslist. NSC was niet in staat om de marge nog kleiner te maken. Dankzij de ruime voorsprong kon trainer Werner Pluim enkele spelers rust geven en kregen jonge talenten zoals Mark Kosten en Ronny Huisman de kans om speeltijd te maken.

Bekijk hier de samenvatting