Geschreven door Kees van den Heuvel

25 november 2024 9:13

Offday voor Veensche Boys bij BFC





NIJKERKERVEEN - Van de beleving, passie en strijd die Veensche Boys tentoonspreidde tegen Victoria van vorige week was zaterdag 23 november niets meer over op bezoek bij BFC. In Bussum zakte Veensche Boys enorm door haar hoeven en verloor verdiend met 3-1 van de gastheren. De enige treffer namens de Blauwe Helden werd gemaakt door invaller Mauro Peters via een lepe kopbal.

Al direct vanaf het begin liet BFC er geen gras over groeien. Ze gingen vol in de aanval. Dat resulteerde in een goal van Felipe Cartigny die goed werd verwerkt na een corner. De Boys kozen veel voor de lange bal, want combineren ging lastig tegen de technisch hoogstaande Bussumse tegenstander. BFC toonde zich razendsnel in de omschakeling. Even verderop in de eerste helft was er een lange bal van BFC waar doelman Wessel Bosman zich op verkeek. Olivier Blaauw kopt de bal handig in het doel, 2-0. De Blauwe Helden kregen het erg zwaar: ze kwamen elke keer een stap te laat en kwamen moeilijk onder de druk uit terwijl BFC erop los counterde.

Iets beter na rust

Na rust kwam Veensche Boys - onder toeziend oog van oud-trainer Erik Assink - iets beter de rust uit, maar BFC blijft zeer gevaarlijk. Aanvankelijk werd een doelpunt van BFC nog afgekeurd na appél van grensrechter Van de Veen van Veensche Boys, maar daarna ging de bal er via Samuel van Huisstede er alsnog in. Vervolgens was er een half dozijn aan kansen voor BFC, maar die werden prachtig gepareerd door doelman Wessel Bosman. In de slotfase scoorde invaller Mauro Peters de 3-1, maar toen had BFC al voldoende marge om de wedstrijd netjes uit te spelen.