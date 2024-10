Geschreven door Kevin van Loenen

20 oktober 2024 10:00

Ondanks het weer gaat het goed bij Wijngaard Aan de Breede Beek: “Als het moet offeren we kwantiteit op voor kwaliteit”





NIJKERK – Het is een mooie zonnige dag als Henk Breugem tevreden naar zijn wijngaard kijkt. Ondanks dat het weer dit jaar wisselvalliger, warmer en natter is geweest dan in andere jaren heeft dat niet tot grote problemen geleid. “Het groeit allemaal goed, veel water, zon en warmte. Zeker in juli groeide het als een tierelier,” aldus Breugem.

Henk Breugem maakt al ruim 20 jaar wijn in Nijkerk en is daarom niet snel zenuwachtig als het weer niet meteen perfect is. “Als je al wat langer wijnboer bent dan weet je dat je geen invloed hebt op het weer. Het enige wat je kan doen is zorgen dat het goed gaat met je planten. Goed bemesten, goed opbinden, goed snijden en alles op zijn tijd doen. Dat heb je in de hand en het weer niet. Dus dan maak ik mij niet zo druk.”

Ondanks dat is Breugem toch best tevreden. “De kwaliteit van de wijn zal er nooit onder lijden. Als het slecht zou gaan kunnen we misschien minder flessen maken, maar we kiezen er altijd voor om goede wijnen te blijven leveren.”

Zo’n 10% van de druiven bij Aan de Breede Beek zijn Solaris druiven. Breugem verwacht een aanzienlijk verlies voor deze druif: “Daar zag ik eerder pleksgewijs ook misbloei en dan heb je het over een totaalverlies van 50%.” Ook moest Breugem uiteindelijk door flinke regen in september de druiven van het ras regent al gaan plukken om zo schimmel te voorkomen.

Ook zijn er een paar buien op het verkeerde moment gevallen, daarom heeft de Solaris druif last gehad van misbloei. “Deze druiven zijn zelfbestuivers dus die heeft warmte en een beetje wind nodig om het stuifmeel vrij te krijgen. Als het dan vochtig is door de regen dan gaat dat niet goed, dan is er geen bevruchting en ook geen druif.” Ook bij andere wijngaarden in Nederland is het bij deze druif terug te zien zegt Breugem.

Waar gaat het wel mis? Elk jaar is het weer anders, maar dit jaar groeien de druiven sterker dan andere jaren geeft Breugem aan. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Door de regen kon hij eerder dit jaar lang niet met de trekker op een van zijn percelen: “Dat land ligt lager dan de anderen en toen dacht ik wel als dit zo doorgaat dan wordt het een heel moeilijk jaar. Maar dat is gelukkig weggezakt. Veel boeren in de omgeving hadden het veel moeilijker dan wij.” Zegt Breugem

Toekomst

Als je het over de toekomst gaat hebben dan kom je automatisch op het thema klimaatverandering. In de loop der jaren verloopt de wijnproductie in de traditionele wijnlanden steeds moeizamer. Ondanks dat Breugem het vreselijk vindt voor die wijnboeren zit er ook een andere kant aan die medaille: “Je zit hier toch best in een noordelijk gebied voor de wijnbouw. Als de temperatuur omhooggaat wordt het steeds makkelijker om in Nederland druiven te telen. Wat zij daar te veel aan warmte hebben krijgen wij er een beetje bij.”

Die klimaatverandering is volgens Breugem al zichtbaar in Nijkerk. De druiven kunnen bijvoorbeeld steeds eerder in het jaar geoogst worden. Je loopt dan niet meer het risico dat je richting de herfst en winter moet gaan voor goede druiven. “Je hebt dan wat meer garantie op een goede afloop. Ook vallen de weersextremen hier nog mee, dus je kan er optimaal gebruik van maken.” Zegt Breugem.