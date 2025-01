Geschreven door Jarno van de Bor

30 januari 2025 14:06

Onderzoek: Woningnood in Barneveld groeit, meer betaalbare huizen nodig





BARNEVELD – De gemeente Barneveld en Woningstichting Barneveld hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de woningbehoefte tot 2040. Hieruit blijkt dat er te weinig woningen zijn en dat de druk op de woningmarkt steeds verder toeneemt. Om dit op te lossen, moeten de komende jaren duizenden woningen worden bijgebouwd, vooral betaalbare koopwoningen, sociale huurappartementen en levensloopgeschikte woningen.

Volgens wethouder Bennie Wijnne is actie nodig. “De druk op de woningmarkt is toegenomen. De groei van de gemeente Barneveld vraagt om voldoende geschikte, duurzame en betaalbare woningen in vitale wijken. Het woningbehoefteonderzoek helpt ons prioriteiten te stellen en ons beleid af te stemmen op de werkelijke behoeften van onze inwoners.”

Groeiende bevolking, veranderende vraag

De gemeente Barneveld groeit door geboortes en door mensen die van buitenaf komen. In 2023 telde de gemeente 61.600 inwoners en 23.300 huishoudens. Dat aantal huishoudens zal tot en met 2040 toenemen met ongeveer achtduizend. Barneveld trekt vooral jonge gezinnen aan, maar jonge inwoners verlaten de gemeente ook regelmatig vanwege studie, werk of een gebrek aan geschikte woningen. Daarnaast stijgt het aantal alleenstaanden en ouderen, waardoor de vraag naar kleinere en levensloopgeschikte woningen toeneemt.

Door het tekort aan woningen duurt het gemiddeld ruim drie jaar voordat woningzoekenden een sociale huurwoning toegewezen krijgen. De wachttijd is in werkelijkheid vaak nog langer. De koopmarkt is voor veel mensen onbetaalbaar geworden. In 2019 lag de gemiddelde verkoopprijs op 359.000 euro, maar in 2023 was dit gestegen naar 489.000 euro. Vooral voor starters en middeninkomens wordt het steeds lastiger om een woning te kopen.

Noodzaak tot meer bouw

Tot 2030 moeten er 3.560 nieuwe woningen worden gebouwd om het tekort in te lopen. Na 2030 blijft de vraag hoog. De gemeente moet zorgen voor een grotere variatie in woningtypen, zodat zowel starters als ouderen een geschikte woning kunnen vinden. Ook is er meer ruimte nodig voor betaalbare koopwoningen en sociale huurappartementen.

Ondanks de krapte op de woningmarkt zijn veel inwoners van Barneveld tevreden met hun woning en woonomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent van de ondervraagden zich prettig voelt in hun buurt. Daarnaast helpen buren elkaar regelmatig en is er bereidheid om zorg te geven en te ontvangen.

Nieuw beleid

De gemeente en woningstichting gebruiken de resultaten van het onderzoek om nieuw beleid te maken. Woningstichting Barneveld neemt de uitkomsten mee in de plannen voor haar vastgoedstrategie. De komende tijd wordt gewerkt aan een nieuwe Woonzorgvisie en een geactualiseerde Woonvisie, waarin de woningbehoefte van inwoners centraal staat.