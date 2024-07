Geschreven door Sophie van der Velden

25 juli 2024 16:30

Ongeluk op de kermis; wie controleert de veiligheid van attracties?





VELUWE RANDMEER - Botsautootjes, draaimolens en spookhuizen; je vindt ze op veel kermissen. In de zomer zetten veel exploitanten hun attracties voor een paar dagen op een plek. Ook in Harderwijk en Elburg kunnen inwoners deze week bij de kermis terecht. Maar wie controleert deze attracties, die soms wekelijks op- en afgebouwd worden, eigenlijk?

Leslie Gerssen uit Nijkerk nam afgelopen week een kijkje op de kermis in Tilburg. Aan het eind van de middag maakten hij en zijn vrienden een ritje in de wildwaterbaan. Na een val met het bootje van 18 meter zou er een grote waterplons moeten ontstaan. Helaas bleef die uit; het waterpeil van de attractie was te laag.

Kleine storing

Daardoor schoot het bootje naar de bocht, waar deze te weinig werd afgeremd door het water. Met een grote klap tegen de zijkant kwamen ze tot stilstand. Leslie kwam met de schrik vrij en hield er alleen wat spierpijn aan over. Een medewerker van de attractie vertelde aan het Brabants Dagblad dat er sprake was van een 'kleine storing'. Wat er precies mis is gegaan, kon de medewerker niet verklaren. Bij Gerssen leidt het incident tot vragen over de veiligheid van de attracties.

Veiligheidseisen

Want een achtbaan of draaimolen die in een paar dagen wordt opgebouwd en weer een paar dagen later afgebroken, hoe kan dat veilig zijn? In Nederland gelden strenge veiligheidseisen voor attractietoestellen. Deze eisen zijn vastgelegd in de het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023. Hierin staat ook dat huurders en beheerder van attracties verplicht zijn om ernstige ongevallen te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Controle

Ontwerpers van de attracties zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ervan. Daarnaast zijn er meerdere organisaties die controleren of de regels worden nageleefd. Dit zijn de AKI (de aangewezen keuringsinstelling), NVWA, gemeenten, Nederlandse Arbeidsinspectie en RBI. Daarbij controleert de AKI of een toestel voldoet aan de wettelijke normen, voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt. Ook voert de AKI herkeuringen uit. De gemeente ziet toe op de openbare orde en veiligheid tijdens kermissen en verleent de vergunningen.

Steekproeven

De NVWA ziet toe op deze veiligheid en voert controles uit door middel van steekproeven. Zo controleert de NVWA bij een inspectie op het onderhoud van de attractie, het gebruik ervan, de opschriften en leeftijdsaanduidingen en andere bijzonderheden. Bij een onveilige situatie wordt ingegrepen door de inspecteur.

Waar kun je zelf op letten?

Daarnaast kun je zelf, als bezoeker, ook op een aantal dingen letten. Zo raadt de NVWA aan om instructies op te volgen van het personeel, je te houden aan aanwijzingen op gebied van leeftijd, lengte en gedrag. Daarnaast kun je onveilige situaties hier melden bij de NVWA.