Geschreven door Hans Stam

9 september 2024 12:54

Ongelukkige nederlaag Sparta Nijkerk VR1





NIJKERK - De vrouwen van Sparta Nijkerk legden opnieuw een uitstekende wedstrijd op de mat, waren gelijkwaardig aan hoofdklasser Saestum VR2, maar trokken aan het kortste eind door een ongelukkige strafschop tegen, waardoor de wedstrijd eindigde in 1-2 voor Saestum VR2.

Na de wedstrijd van vorige week tegen topklasser Eindhoven VR1, stond er vandaag weer een zware tegenstander op het programma. Het tweede team van vrouwenvoetbal bolwerk Saestum, dat al jaren in de top van de hoofdklasse meespeelt en veel talent in de gelederen heeft, kwam met een sterk team naar Nijkerk. Al snel was te zien dat het dynamische middenveld veel kwaliteit bezat. Maar de Spartanen stelden zich er uitstekend op in. Wel kwam Saestum in de elfde minuut op een vroege voorsprong toen een bal vanaf rechts diagonaal over de keepster binnen werd geschoten.

Op gelijke hoogte

Al snel kwam Sparta Nijkerk op gelijke hoogte. Een fraaie dieptepass van Willemijn van Heerdt werd door Mareine Koole op waarde geschat. Ze trok de bal op maat voor en Jolien van Looijengoed rondde via beide palen af. Een doelpunt uit het boekje. De Spartanen hadden nog meer fraais in huis. Een prachtige aanval over meerdere schijven belandde helaas over het doel van Saestum en Willemijn van Heerdt zag een mooi doelpunt afgekeurd worden door buitenspel. Ruststand 1-1.

In het tweede bedrijf wederom een mooi gevecht tussen beide teams. Heel veel kansen waren er niet te noteren. In de 63ste minuut kreeg Saestum een strafschop toegewezen na een ongelukkige handsbal in het zestienmetergebied. Dat leverde de 1-2 op. Met een paar tactische aanpassingen en wat wissels probeerde Sparta Nijkerk nog een resultaat te behalen, maar dat lukte helaas niet meer.

Tevreden gevoel

Toch kan er met een zeer tevreden gevoel terug gekeken worden op deze wedstrijd. De doelstelling van de bekerwedstrijden is om op elkaar ingespeeld te raken en te groeien naar de juiste competitievorm. Dat lijkt goed te lukken. Volgende week wordt de voorbereiding op de competitie afgesloten met de derde bekerwedstrijd, uit tegen SDC Putten VR1, een echte derby dus.