Geschreven door Sophie van der Velden

14 augustus 2024 10:11

Onrust in Barneveldse wijk na ontvoering kind, burgemeester geeft statement





BARNEVELD - In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 augustus werd een kindje meegenomen uit een huis in Barneveld. De volgende ochtend bleek het kind weer terug te zijn bij de ouders. Twee 54-jarige mannen uit Barneveld en een 53-jarige man uit Amersfoort werden aangehouden. Eén van de verdachten blijft langer vastzitten, vanwege vermoedelijke ontvoering. De twee andere verdachten werden naar huis gestuurd. Burgemeester Jacco van der Tak geeft een statement.

Het kind van anderhalf jaar werd ontvoerd uit een woning aan de Columbusstraat. De verdachte werd zaterdag 10 augustus in een andere woning aan dezelfde straat aangehouden. De gebeurtenis heeft veel impact op betrokkenen, stelt de gemeente Barneveld. "Deze gebeurtenissen hebben, behalve voor dit gezin, ook grote impact op de betrokkenen en omwonenden in de wijk", stelt burgemeester Jacco van der Tak. "Het gevoel van veiligheid heeft een klap gekregen."

Veel vragen

De burgmeester laat weten daarom de woning waar het kind werd gevonden te sluiten en de twee vrijgelaten verdachten toegang tot Barnveld te ontzeggen. "Ik begrijp de vragen 'wat is er gebeurd?' en 'waarom is dit gebeurd?'", laat Van der Tak weten. "Maar daarvoor zullen we het onderzoek moeten afwachten."

Vernielingen

In de dagen na het voorval, werden er meerdere vernielingen aangebracht aan de woning waar het kind werd aangetroffen. De woning is onderdeel van een appartementencomplex. De gemeente laat weten dat er gekozen werd voor sluiting van de woning, in verband met de veiligheid van andere bewoners. De politie timmerde de woning dicht.

Onderzoek

Wat er dus precies gebeurd is, wordt nog verder onderzocht. De recherche doet om dit moment onderzoek. Bewoners van de Columbusstraat, die in bezit zijn van beveiligingscamera's of deurbelcamera's, worden verzocht de beelden te delen met de politie. Ook mensen met een auto met dashcam die beelden heeft opgenomen in en rond de straat mogen de beelden delen.