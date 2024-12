Geschreven door Marco Loef | Omroep Gelderland

30 december 2024 9:49

Onstuimige jaarwisseling, kijk uit met vuurwerk afsteken





VELUWE RANDMEER - Het wordt een onstuimige jaarwisseling met veel wind en regen. Dat zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza zondag. Dat betekent dat mensen moeten uitkijken met het afsteken van vuurwerk.

"Het wordt heel erg onstuimig van dinsdag op woensdag. De wind neemt heel erg toe", stelt Lafeber.

Stevige wind en regen

"Op 31 december is er laaghangende bewolking met een stevige wind uit het zuidwesten. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In de avond en tijdens de jaarwisseling gaat het op steeds meer plaatsen regenen vanuit het noorden. Het is wel zacht, een graad of zeven, acht."

"Als je van plan bent vuurwerk af te steken, moet je wel rekening houden met de wind", waarschuwt Lafeber. "Aan zee wordt het stormachtig en ik denk dat er bij de Randmeren een harde wind zal zijn."