Geschreven door Jarno van de Bor

12 juli 2024 12:43

Ook in de zomervakantie blijft Nijkerkerveen actie voeren tegen mogelijke komst azc





NIJKERKERVEEN – De zomervakantie staat voor de deur, maar de actiegroep die protesteert tegen de mogelijke komst van een azc in Nijkerkerveen zit de komende weken niet stil. “We blijven actie voeren en onze dorpsgenoten van informatie voorzien over de ontwikkelingen.”

Dat vertelt woordvoerster Heidi van Essen. “We gaan vanaf zaterdag een wekelijks inloopmoment organiseren in het Veense Hart. Dit doen we bijvoorbeeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het schrijven van een brief aan de gemeente. Maar inwoners kunnen daar ook hun zorgen, vragen en tips met ons delen. We hebben al eerder meerdere groepsbijeenkomsten georganiseerd maar sommige mensen voelen zich niet comfortabel om in een grote groep hun zegje te doen. Zij kunnen ook bij de inloopmomenten hun verhaal kwijt.” Ook hangt in het Veense dorpshuis nu een rode brievenbus. Hierin kunnen mensen anoniem hun tips geven.



Lees ook: Nijkerkerveen in rep en roer: buurtbewoners overvallen door plannen voor asielzoekerscentrum

In rep en roer

Nijkerkerveen was eind juni in rep en roer nadat een gebied in het dorp vanuit het niets werd aangewezen als een van de drie mogelijke opvanglocaties voor vluchtelingen in de gemeente Nijkerk. Directe buren zagen hun land ingetekend in het gebied of moesten dit nieuws indirect vernemen. Burgemeester Renkema gaf toe dat de communicatie in die gevallen anders had gemoeten, maar benadrukte dat de genoemde locaties nog niet vast staan. Inwoners van Nijkerk kunnen tot 13 juli tips, opmerkingen en ideeën voor mogelijke opvangplekken aandragen bij de gemeente.

Gesprek met de burgemeester

Van Essen vertelt dat de actiegroep tegen azc Nijkerkerveen inmiddels een gesprek heeft gehad met burgemeester Renkema. “Dat was een prima gesprek waarin hij begrip toonde voor onze situatie, maar hij kon geen toezeggingen doen. We hebben hem daarin gewezen op zijn verantwoordelijkheden voor zijn inwoners. We hebben de gemeente ook een strategisch stuk overhandigd waarin we met goed onderbouwde argumenten ingaan op de gevolgen van een azc in Nijkerkerveen. We kijken daarin onder meer naar de omgevingsvisie, financiële gevolgen, onderwijs en woningbouw. Daarmee hopen we de lokale politieke fracties nog eens goed aan het denken te zetten.”

Lees ook: Communicatie over azc-locaties zorgt voor verdeeldheid en verwarring in Nijkerkse gemeenteraad

Hoogspanning en bedreigingen

De actiegroep merkt dat het dorp nog steeds onder hoogspanning staat. "Alles ligt hier onder een vergrootglas. Woensdag vermeldde De Telegraaf nog dat Nijkerkerveen de locatie wordt voor de opvang van 278 asielzoekers. Dat leek later een foutje, maar dat helpt allemaal niet mee. Ook een melding in de Stad Nijkerk over dat de landbodem aan de Nieuwe Kerkstraat (Nabij de door de gemeente genoemde plek voor een azc, red.) wordt opgehoogd leidde tot speculaties."

Bedreiging en intimidatie

De gemoederen lopen deze dagen snel hoog op in het anders zo rustige dorpje. De gemeente Nijkerk bracht vorige week naar buiten dat meerdere gemeenteleden last hadden van bedreigingen en intimidatie naar aanleiding van de zoektocht naar opvangplekken voor asielzoekers. "We begrijpen dat de situatie veel losmaakt maar dat keuren wij echt af", vertelt van Essen. "We willen de discussie fatsoenlijk blijven voeren. Als actiegroep zijn we van mening dat we er alleen baat bij hebben als we in gesprek blijven. Bedreigingen helpen daar niet bij."



Lees ook: Nijkerkerveen kleurt rood als protest tegen komst asielzoekers

Op 19 september vergadert de Nijkerkse gemeenteraad over de resultaten van de vragenlijst over de opvanglocaties van vluchtelingen. Tot die tijd blijft de actiegroep alles op alles zetten om te voorkomen dat Nijkerkerveen 278 vluchtelingen gaat huisvesten.