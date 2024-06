Geschreven door Sierou de Vries

4 juni 2024 19:04

Ook in Hoevelaken de avondvierdaagse van start



Goedgemutst van start. Foto: VRMG



HOEVELAKEN - Om stipt 18.30 uur ging het fluitsignaal voor de 10km. Daarmee was dinsdagavond 4 juni de avondvierdaagse in Hoevelaken officieel van start. Onder goede weersomstandigheden zijn de vele scholen uit Hoevelaken, Terschuur en Zwartebroek vertrokken voor een gezellige wandeltocht. Drinken en veel snoep ging mee voor onderweg, waarmee ook het bekende citroentje in een zakdoek ook gesignaleerd is.

Nog drie wandeldagen te gaan. Vrijdag verzamelen de groepen zich aan het einde van de wandeling bij Euretco om dan feestelijk onthaald te worden in het dorp.

Deelnemers van de 10km mochten eerst. Foto: VRMG





Droge start. Foto: VRMG





Veel scholen lopen mee. Foto: VRMG





Lange stoet lopers. Foto: VRMG





Een potje met vet. Foto: VRMG





Komen ze net zo fit aan? Foto: VRMG