Geschreven door Sophie van der Velden

17 juli 2024 11:45

Ook in regio veel ongelukken met (opgevoerde) fatbikes



De fatbike die betrokken was bij het ongeluk in Nunspeet in mei. Foto: archief EvdN RTV Nunspeet

De fatbike die betrokken was bij het ongeluk in Nunspeet in mei. Foto: archief EvdN RTV Nunspeet



VELUWE RANDMEER - Het is je vast niet ontgaan; de laatste maanden neemt het aantal fatbikes, elektrische fietsen met dikke banden, op de weg in rap tempo toe. Daarmee neemt ook het aantal opgevoerde fietsen en het aantal ongelukken toe. Zo ook in onze regio. Organisaties en deskundigen waarschuwen voor de gevaren.

Ongelukken met fatbikes komen de laatste tijd veel voor. Zo ook in Nunspeet, waar in mei twee jongens in botsing kwamen met een auto. Een paar dagen later botste een fatbiker in Ermelo tegen een auto. In Harderwijk was het in maart al eens raak, toen een jongen op een fatbike werd aangereden door een bestelbus, en ook in mei vond een ongeval plaats met de elektrische fiets. Twee weken geleden raakte een fatbiker ernstig gewond bij een ongeval in Kootwijkerbroek. Een week daarvoor kwamen een fatbiker en scooterrijder in Barneveld met elkaar in botsing.

Opgevoerd

Veel ongelukken dus. Dat komt onder andere doordat de fatbikes makkelijk op te voeren zijn. Volgens de officiële regels mogen de fatbikes niet harder dan 25 kilometer per uur gaan. Zonder te trappen mag dit niet harder zijn dan zes kilometer per uur. Fatbikes kunnen echter worden opgevoerd tot wel 60 kilometer per uur. Uit recent onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het opvoeren van de fiets tot in ieder geval 45 kilometer per uur kinderspel is.

Verbod op verkoop

De Fietsersbond en de politie maken zich zorgen over deze opgevoerde fatbikes. Het aantal slachtoffers van ongelukken met een fatbike is opvallend jong. De groep 10-14 jarigen is sterk vertegenwoordigd. Een helm en een rijbewijs zijn niet verplicht en controle op de opgevoerde fatbikes is onvoldoende. Daarom pleit de Fietsersbond voor een verbod op de verkoop van fatbikes. Ook steunt de Fietsersbond een onderzoek naar het instellen van een minimumleeftijd van 12 jaar voor het rijden op elektrische fietsen.

De politie Veluwe West waarschuwde onlangs ook al voor het gebruik van opgevoerde fatbikes.

Tekst gaat verder onder dit bericht.

Informeren en waarschuwen

Volgens de Fietsersbond is het belangrijk om ouders en kinderen te informeren over de gevaren van opgevoerde fatbikes. "Bedenk goed als ouder of je kind wel een fatbike of elektrische fiets nodig heeft", raadt de directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen, aan. "Wanneer jongeren op een illegaal opgevoerde elektrische fiets zitten, zijn ze niet verzekerd."