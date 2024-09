Geschreven door Sophie van der Velden

18 september 2024 10:25

Hier maak je als starter op de woningmarkt het meeste/minste kans





VELUWE RANDMEER - Als starter een huis kopen is in deze tijd niet makkelijk. Maar op sommige plekken in de regio is het nog wat moeilijker dan op andere plekken, vooral alleenstaande starters moeten een behoorlijke spaarpot meenemen. In welke gemeente maken starters het meeste en het minste kans?

Het afgelopen half jaar werden zo'n 25.000 appartementen verkocht voor een gemiddelde prijs van 362.264 euro. Gemiddeld heeft een alleenstaande starter naast een maximale hypotheek 157.372 eigen geld nodig om een appartment van 86 vierkante meter te kunnen kopen. In Gelderland ligt dit gemiddelde op 137.025 euro voor 93,1 vierkante meter. Eenverdieners zijn dus bijna kansloos op de huizenmarkt, is de conclusie van Independer, die de huizenprijzen onderzocht en analyseerde.

Appartementen voor alleenstaanden

Per gemeente zijn grote verschillen zichtbaar. Het minste eigen geld heb je nodig in Oldebroek. Daar heeft een alleenstaande 117.303 euro eigen geld nodig voor 113 vierkante meter. Ook Elburg is relatief goedkoop met 123.247 euro eigen geld voor 92 vierkante meter. De absolute uitschieter is Nijkerk. Hier heeft een alleenstaande starter onder de 35 jaar gemiddeld 265.412 euro eigen geld nodig voor een woning van 95,1 vierkante meter. Hiermee staat Nijkerk dan ook op de tweede plek van duurste gemeenten in Gelderland.

Nijkerk wordt gevolgd door Barneveld, waar je 192.199 euro mee moet nemen. Ook in Ermelo moet je een flinke spaarpot van 187.113 euro hebben. In Putten, Harderwijk en Nunspeet moet een starter gemiddeld rond de 165.000 euro eigen geld inleggen.

Bron: Independer

Hier staan de goedkoopste en duurste huizen

Echt goedkope huizen zijn er dus niet in de regio. Op dit moment staan er 163 appartementen te koop in de regio. Het goedkoopste appartementen staat op dit moment in Harderwijk te koop voor 225.000 euro. Je hebt dan een appartement van 64 vierkante meter. De goedkoopste eensgezinswoning staat op dit moment te koop in Doornspijk voor 295.000 euro. Dit huis is 93 vierkante meter.

Het duurste appartement in de regio van de regio staat te koop in Ermelo. Hier heb je een luxe penthouse van 272 vierkante meter voor 1.950.000 euro. Het duurste woonhuis in de regio staat te koop in Putten. Het landgoed met een kasteel van 940 vierkante meter kost maar liefst 4.000.000 euro.

Starterslening

In alle gemeenten in de regio Veluwe Randmeer kunnen starters aanspraak maken op een starterslening. Deze lening is speciaal bedoeld voor starters die een eerste huis willen kopen. De hoogte van de lening verschilt per gemeente. Zo kun je in Oldebroek maximaal 50.000 euro lenen van de gemeente, in Elburg 25.000 euro. Lees hier hoe het precies zit met de startersleningen in de regio.

Woningen voor koppels

Stellen hebben het makkelijker op de woningmarkt. Afgelopen half jaar werden 63.000 eensgezinswoningen verkocht voor een gemiddelde prijs van 478.662 euro. Wanneer beide partners modaal verdienen en een maximale hypotheek afsloten, was er gemiddeld nog 45.771 euro nodig voor een huis van 144 vierkante meter. In Gelderland hadden stellen gemiddeld 51.483 euro nodig voor 146,2 vierkante meter.

In onze regio zit Elburg het dichtstbij dit gemiddelde. Hier had een koppel gemiddeld 48.386 euro nodig voor een huis van 150 vierkante meter. Ook Harderwijk is redelijk betaalbaar met 63.763 euro eigen geld voor 133 vierkante meter. Vanaf daar schiet het een eindje omhoog naar 82.043 euro in Nunspeet en 87.031 euro in Oldebroek.

Meer dan een ton

In Barneveld en Nijkerk moet een koppel meer dan een ton aan eigen geld inleggen. In Barneveld gaat het om 117.645 euro en in Nijkerk 132.730 euro. Putten en Ermelo spannen de kroon. In Putten moet een stel een spaarpot van maar liefst 169.977 euro meenemen en in Ermelo is dit 188.687 euro.