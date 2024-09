Geschreven door Sophie van der Velden

25 september 2024 16:30

Op deze plek in de regio is de lucht het vaakst gezond



In Elburg is de lucht het minste dagen ongezond. Foto: Pexels

VELUWE RANDMEER - Elburg heeft het vaakste van Gelderland gezonde lucht. Op de meeste plaatsen is de lucht twee tot drie maanden per jaar ongezond. Dat blijkt uit onderzoek van het Longfonds. Vandaag, 25 september, lanceren zij de Gezonde Lucht Check, waarop je kunt zien of de lucht die je inademt gezond is.

Ongezonde lucht ontstaat onder andere door verkeer, houtstook, veehouderij en industrie. Fijnstof, stikstofdioxide en ozon zijn drie ongezonde stoffen in de lucht die de luchtkwaliteit bepalen. Fijnstof is daarbij de schadelijkste van de drie. In Nederland zijn er 71 dagen per jaar te veel fijnstofdeeltjes in de lucht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou dit niet meer dan 4 dagen mogen zijn.

Schone lucht in Elburg

In Gelderland heb je de meeste kans op schone lucht in Elburg. Hier is de lucht 67 dagen per jaar ongezond. Ook Nunspeet en Oldebroek zijn relatief gezond met 68 dagen ongezonde lucht per jaar. Hoewel dit dus allemaal te veel is, scoren de plaatsen een stuk hoger dan gemiddelde plaatsen uit Utrecht, Zeeland, Noord-Braband en Limburg. In Limburg is de lucht 94 dagen per jaar ongezond.

Het Longfonds geeft een aantal tips om je longen te beschermen tegen ongezonde lucht. Laat de auto staan, adviseren zij ten eerste. Minder uitlaatgassen betekent meer schone lucht. Daarnaast is het beter om geen hout te stoken. Daar komt veel fijnstof bij vrij. Bewegen in de buitenlucht kun je beter door een park of het bos doen dan langs een drukke weg. En woon je langs een drukke weg? Ventileer dan goed, maar niet aan de straatzijde en niet tijdens de spits.

Schone Lucht Check

Met de Gezonde Lucht Check kun je aan de hand van jouw locatie bekijken hoe gezond de lucht op dat moment is. Ieder uur wordt de informatie bijgewerkt. Daarnaast wordt een kort advies gegeven bij de score. Zo wordt bij een matige score geadviseerd geen houtkachel of barbecue aan te steken en te kiezen voor een route met minder wegverkeer als je onderweg bent.