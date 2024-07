Geschreven door Sophie van der Velden

29 juli 2024 12:30

Op deze plekken kun jij gratis zonnebrand krijgen





VELUWE RANDMEER - Als je recent nog bij het stand in Harderwijk bent geweest, is het je misschien wel opgevallen: hier staat een zogenaamde 'smeerpaal'. Bij de paal kun je gratis zonnebrand krijgen. Op steeds meer plekken duikt de paal op. Daarnaast is het op een aantal terrassen in de streek ook mogelijk om een 'shotje' zonnebrand te bestellen.

De acties zijn opgezet door het Zilveren Kruis, onder de slogan: 'weren, kleren, smeren'. Dit slaat op de drie manieren om jezelf te beschermen tegen de zon. Volgens het Zilveren Kruis krijgt 1 op 5 Nederlanders een keer huidkanker. Hoe vaker je verbrandt, hoe groter de kans op de ziekte.

Smeerpalen

Door het hele land plaatste de organisatie daarom meer dan 120 'smeerpalen', waar je gratis zonnebrand kunt krijgen. Sinds vorige zomer staat de smeerpaal dus ook op het Strandeiland in Harderwijk. Daarnaast vind je ook een smeerpaal bij het Dolfinarium in Harderwijk, bij strand Nulde in Putten en bij recreatiegebied Zeumeren in Voorthuizen.

Shotje zonnebrand

Een nieuwe actie van het Zilveren Kruis is het 'shotje' zonnebrand. Hierbij worden horecaondernemers gestimuleerd om zonnecrème op het menu te zetten. De ondernemer kan een doos met tubes kopen via het Zilveren Kruis en de tubes voor een klein bedrag van 2,99 aanbieden aan gasten. Het Zilveren Kruis doneert daarnaast een bedrag van 2,50 euro per verkochte doos aan het Huidfonds.

Bij het restaurant bij Zeumeren is dit shotje verkrijgbaar. Ook Telstar Beach in Ermelo en restaurant Da Pietro in Elburg doen mee aan de actie. Bekijk hieronder de exacte locaties van de smeerpalen en shotjes zonnebrand in Nederland.