Geschreven door Jarno van de Bor

25 januari 2025 11:39

Op Kindcentrum PWA draaien peuters alvast mee in groep 1: ‘Ik herken mijn dochter niet meer terug’





NIJKERK – Op Kindcentrum Prins Willem Alexander (PWA) in Nijkerk lopen kinderen van de peuteropvang al gedeeltelijk mee met groep 1 in een speciale peuter-kleutergroep. Op die manier wil de school een ‘zachtere landing’ creëren voor peuters richting groep 1 van de basisschool. De school, pedagogisch professionals en ouders zijn enthousiast over het concept.

Kindcentrum PWA biedt naast het reguliere basisonderwijs ook kinderopvang voor 2 tot 4-jarigen. Wat vernieuwend is, is dat peuters er sinds dit schooljaar ook meedraaien in groep 1. “Op die manier kan een peuter alvast wennen aan de kleuterklas”, legt locatiedirecteur Marije Dekker uit. Dus verruilt iedere dag een deel van de kinderen de peuteropvang voor de kleuterklas.

Geen aanpassingsproblemen

Dit schooljaar zijn zes kinderen vanuit de peuters naar groep 1 doorgestroomd. “Er is er geen een die daarna aanpassingsproblemen heeft gehad in groep 1. Ze zijn allemaal bekend binnengekomen.”, vertelt Hilda van der Stelt. Zij is als pedagogisch professional werkzaam bij de peuteropvang op de PWA.

Van der Stelt in de Peuter-kleutergroep. Foto: VRMG

Wanneer de kinderen naar groep 1 gaan, is er naast de leerkracht ook altijd een pedagogisch professional van de peuteropvang aanwezig in de klas. “Dat is ook een vereiste vanuit de regelgeving”, legt Dekker uit. Van der Stelt vult aan: “De peuters draaien de ochtend mee met groep 1, waar ze uiteindelijk helemaal onderdeel van gaan uitmaken. Maar ze sluiten de ochtend altijd weer af in de ‘normale’ peuterklas. Dus het blijft een veilige omgeving voor alle kinderen.”

Kijken vanuit het kind

Van der Stelt legt uit dat niet ieder kind op de peuteropvang meedraait in de kleuterklas. “Er wordt altijd gekeken of de peuter er al aan toe is. Als je merkt dat het kind er nog niet klaar voor is blijft het gewoon de hele ochtend in de peutergroep. We kijken altijd vanuit het kind. Het kan ook zijn dat een peuter van net drie jaar er al aan toe is, of pas na bijna vier jaar of misschien zelfs helemaal niet. Dat is ook goed.”

Dat deze aanpak werkt, merkt ook Esther van Kooij. Haar dochtertje Bobbi begon eerst met een dag in de week meedraaien bij de kleuters. Later werden dat er twee. “Bij de peuters was ze op een gegeven moment wel ‘uitgespeeld’. Die extra uitdaging van groep 1 had ze nodig. Wij hebben haar zo positief zien veranderen, ik ken mijn kind niet meer terug.”

Niet meer verlegen

“Als wij hiervoor ergens naartoe gingen, dan was ze heel erg op zichzelf”, geeft Esther als voorbeeld. “Ze bleef heel erg bij ons in de buurt en zocht andere kindjes niet op. Wij merken nu dat als we ergens naartoe gaan, dat ze veel sneller contact maakt. Niet meer zo verlegen, niet meer zo bij papa en mama blijven hangen.”

Bobbi (links) aan het werk. Foto: VRMG

Daarnaast kreeg Bobbi volgens Esther meer zelfvertrouwen van het meedraaien in groep 1. “Ze heeft het een tijdje best spannend gevonden. Dan wilde ze vaak nog even op schoot zitten of veel in de buurt van de juf blijven. Maar uiteindelijk is ze daarin veel vrijer geworden. Nu vindt ze het heel stoer als ze weer met de ‘grote kindjes’ heeft meegedaan.”

Gepuzzel door regelgeving

Om het concept daadwerkelijk van de grond te krijgen was het wel even zoeken, geeft Marije Dekker toe. “Het basisonderwijs en de peuteropvang hebben beiden te maken met eigen wet- en regelgeving. Daardoor moet er dus naast een leerkracht van groep 1 ook altijd een pedagogisch medewerker voor de peuters in de klas aanwezig zijn. Aangezien niet alle peuters aansluiten bij de kleuters zorgt dit soms best voor een lastige puzzel, maar het lukt ons wel om die te leggen. En gelukkig wordt dit concept nu ook omarmd door de GGD en de gemeente. Zij zien dat het effect heeft en het heel goed voor het kind is.”

Dekker vermoedt dan ook dat in de toekomst meer kindcentra dit concept gaan uitrollen, maar voor nu is kindcentrum Prins Willem Alexander de enige plek in Nijkerk waar ze met deze opzet werken. “Op woensdag 29 januari houden we een open ochtend. Dan kunnen ouders meer te weten komen over ons concept.”