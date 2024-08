Geschreven door Sophie van der Velden

29 augustus 2024 13:55

Opening azc Barneveld gepland voor begin 2027



Een voorbeeld van het azc in Burgum, waar het azc in Barneveld op gaat lijken. Foto: gemeente Barneveld



BARNEVELD - In de eerste helft van 2027 staat de opening van het asielzoekerscentrum in Barneveld gepland. Het azc komt aan de Nijkerkerweg. De definitieve planning is nu vastgesteld door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de gemeente Barneveld.

Het azc, dat plaats moet bieden aan 300 asielzoekers, zal bestaan uit zeven bouwblokken. Er worden 5 hoekwoningen gebouwd, 26 tussenwoningen, 5 beneden-boven woningen, 2 tijdelijke dienstgebouwen, een parkeerterrein en een fietswerkplaats. Na tien jaar worden de woningen doorverkocht als reguliere woningen. De overige gebouwen worden dan verwijderd. Aandachtspunten

Sinds het vaststellen van de locatie van het azc hebben veel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ideeën en aandachtspunten aan de gemeente doorgegeven. De gemeente laat weten deze zo veel mogelijk verwerkt te hebben.

Vergunningen en plannen

Op dit moment werkt de gemeente aan het uitwerken van de omgevingsvergunning en het Tijdelijke alternatieve maatregel omgevingsplan (TAM-omgevingsplan). Zodra de omgevingsvergunningen en het TAM-omgevingsplan klaar zijn, naar verwachting aan het eind van dit jaar, worden deze ter inzage gelegd. Belanghebbenden zullen de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen. Omwonenden hebben een brief ontvangen met meer achtergrondinformatie. Binnenkort worden zij ook uitgenodigd voor een informatieavond. Deze avond is voordat de plannen ter inzage komen te liggen. In het tweede kwartaal van 2025 verwacht de gemeente de plannen vast te stellen. Hierna wordt een aannemer gekozen en zal het ontwerp van de buitenruimte verder uitgewerkt worden.