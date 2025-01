Geschreven door Jarno van de Bor

8 januari 2025 16:06

Opening kunstexpositie in De Eshof markeert start jubileumjaar





HOEVELAKEN - In kerkgebouw De Eshof in Hoevelaken is zondag 5 januari een kunstexpositie geopend. Dit markeert de start van het jubileumjaar waarin het 50-jarig bestaan van de Eshof wordt gevierd. Het jubileumjaar omvat diverse activiteiten, van exposities en muziekuitvoeringen tot workshops en theatervoorstellingen. De expositie is in januari te bezoeken op zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

De expositie toont werk van vier kunstenaars: Herman Julsink (glaswerk), Meta van Elk (textiel), René Bleeker (fotografie) en Minie Schreurs (schilderijen). Julsink, die gefascineerd is door glas en licht, studeert glaskunst in Mechelen. "Het is geen moment hetzelfde," zegt hij over zijn werk.

Lokale kunstenaars

Van Elk, oorspronkelijk weefster, combineert textiel met materialen zoals linoleum en papier. "Ik vind het een uitdaging om met nieuwe materialen aan de slag te gaan," vertelt ze. Bleeker toont met zijn urbexfotografie beelden van verlaten en vervallen locaties. Schreurs schildert een breed scala aan onderwerpen, van landschappen tot abstracte werken. Ze was eerder actief bij de Kunstroute Hoevelaken.

De Eshof

De Eshof werd op 21 mei 1975 geopend als Protestantse Kerkelijk Centrum, een gezamenlijk project van de hervormde en gereformeerde gemeente. Sindsdien heeft het gebouw meerdere renovaties ondergaan. Vorig jaar werd het energieneutraal en geschikt gemaakt voor online diensten.

Naast de huidige expositie staan er in het jubileumjaar diverse activiteiten gepland. Zo speelt op 2 februari Tineke Hopman de voorstelling Zand tussen de tenen. In mei treedt het Huygens Ensemble op met een muzikale vertolking van het Anne Frank-verhaal. Verder is er op 5 en 6 april de musical As it is in Heaven. Meer informatie is te vinden op de website. Meer informatie over het jubileumjaar is te vinden op de speciale website voor het jubileumjaar van de kerk.