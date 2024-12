Geschreven door Gerwin Peelen | GLD

10 december 2024 12:36

Opheldering geëist over afschieten wolvenplan





VELUWE RANDMEER - Gelderse oppositiepartijen Partij voor de Dieren, PvdA, Volt en GroenLinks willen dat bestuurder Harold Zoet opheldering geeft over het uitgestelde wolvenplan.

Vorige week werd duidelijk dat vijf provincies, waaronder Gelderland, het wolvenplan niet zien zitten. Ze hebben zorgen over de onduidelijkheid wanneer er mag worden ingegrepen en dat er voorwaarden zitten aan het uitkeren van schadevergoedingen aan dierhouders die met de wolf te maken hebben gehad.

Het plan wordt nu volgens Zoet 'verfijnd', later moet er dan opnieuw over worden gesproken. Ook wil Gelderland wachten tot het kabinet met richtlijnen komt.

De provincies maken samen een wolvenplan. De vier oppositiepartijen vinden echter dat het plan goed afgewogen is en willen volgende week in een spoeddebat Zoet bevragen. Statenlid Danielle van de Weerd (Partij voor de Dieren) is niet te spreken over het uitstel. "Zoet probeert zijn achterban te pleasen, maar brengt wolven, gehouden dieren en inwoners in gevaar."

Volgens Van de Weerd zorgt uitstel van dit plan alleen maar voor meer conflicten met de wolf.

'Wolvenplan is achterhaald'

Maar volgens de partij van Zoet, de BBB, is het meer dan terecht dat het plan nu niet is vastgesteld. "Het wolvenplan is achterhaald nu Brussel de beschermde status heeft verlaagd. We moeten zo snel mogelijk met beheerplannen komen", reageert fractievoorzitter Rik Loeters. "En dat dierhouders geen vergoeding krijgen als ze niet de juiste maatregelen hebben genomen, daar zijn wij het ook niet mee eens. Je ziet nu al dat er ook aanvallen plaatsvinden bij beschermde dieren."

Het is overigens niet het enige ingelaste debat volgende week. PvdA, GroenLinks, D66 en Volt willen het ook hebben over het overtreden van de staatssteunregels. Uit een document opgevraagd door EenVandaag staat dat Gelderland dacht dat het voor de opkoop van dertien boeren geen goedkeuring van Brussel nodig had, maar na gesprekken tussen het ministerie en de Europese Commissie bleek dat wel degelijk nodig te zijn.

Gelderland ziet dat anders omdat er marktconforme prijzen zijn betaald. De oppositiepartijen willen dat Gelderland boeren zoveel mogelijk bijstaat als blijkt dat het geld moet worden terugbetaald en dat de provincie alle opkoopregelingen nog een keer naloopt om te kijken of het wel volgens de aanbestedingsregels is gegaan.