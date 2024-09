Geschreven door Jarno van de Bor

6 september 2024 16:28

Oplichting, een grappenmaker of iets anders? Hoevelaken in de ban van mysterieuze pakketjes





HOEVELAKEN - Een bijzonder mysterie houdt de gemoederen in Hoevelaken de laatste dagen flink bezig. Tientallen inwoners ontvingen pakketjes van het Amerikaanse bedrijf Amazon. Het vreemde is alleen dat de ontvangers helemaal niks besteld hebben. Is het een vorm van oplichting, een gulle weldoener of is er een grappenmaker in het spel?

Een inwoner plaatste afgelopen maandag een bericht in de Facebookgroep 'Inwoners van Hoevelaken' waarin zij meldt een raar pakketje te hebben gekregen. Uit de reacties blijkt dat zijn niet de enige is. Meerdere dorpsgenoten geven aan dat de bezorger ook bij hen een mysterieus pakje afleverde. Het adres op de verpakking klopt, maar de naam erboven is een gekke Engelse naam als 'Lighthearted Faith', 'Thrustworthy' of 'Kacey Compassionate'. Hoeveel pakketjes er precies zijn bezorgd is niet bekend, maar uit de facebookreacties blijkt dat het er in iedere geval tientallen zijn.

Klein en goedkoop

De inhoud van de pakketjes is klein en goedkoop. Het gaat bijvoorbeeld om een kleine plastic bakje of een doosje paperclips. Niet alles wordt door de bezorger aan de deur afgegeven. "Ik hoorde ook van mensen dat zij een brievenbuspakje kregen met daarin alleen een wit velletje papier," aldus Brenda Brink uit Hoevelaken. Zij ontving deze week ook een pakketje.

"Eerst had ik niet door dat het pakje niet voor mij bedoeld was", vertelt Brenda. "Er zat een verzendsticker over de naam en het adres heen. Toen ik beter keek zag ik dat de naam niet klopte. Ik heb het bij mijn buren nagevraagd, maar ook zij verwachtten geen pakketje. We hebben het pakje uiteindelijk open gemaakt om te kijken wat er in zit. Het was een klein rood plastic bakje waar je bijvoorbeeld schroefjes in kan bewaren. Daarna heb ik het pakketje weer dichtgemaakt en naar het pakketcentrum gebracht voor een retourzending."

'Nooit eerder meegemaakt'

Veel Hoevelakers stuurden het pakketje weer terug, bevestigt ook een medewerker van het DHL servicepunt in het dorp. Zij zagen deze week dagelijks tientallen Hoevelakers langskomen om de ontvangen pakketjes retour afzender te sturen. "Wij hebben geen idee waar dit vandaan komt en hebben dit nog nooit eerder meegemaakt."

Het pakketpunt in Hoevelaken heeft te maken met tientallen retourzendingen. Foto: VRMG

Ook navraag bij de politie levert weinig op. "Tot nu toe hebben we geen meldingen binnengekregen, ook niet via de wijkagent." De persvoorlichter wijst erop dat inwoners bij vermoeden van oplichting kunnen bellen naar 0900-8844. Meldingen kunnen ook gedaan worden via de wijkagent.



'Pakje niet openen'

Tanya Wijngaarde van fraudehelpdesk.nl heeft ook geen idee wat hierachter zit. "Het klinkt inderdaad als een vorm van oplichting en lijkt op meldingen die wij vaker krijgen. Wat wel bijzonder hieraan is, is dat deze mensen wél een pakketje ontvangen maar blijkbaar geen factuur. Wij krijgen vooral meldingen van mensen die een factuur ontvangen, niet op hun naam maar wel op hun adres. Het pakket, meestal dan met waardevollere zaken dan bijvoorbeeld paperclips, is dan ondervangen door de oplichter.

Wijngaarde twijfelt daarom of het wel echt om oplichting gaat. "Wij hebben op dit moment nog geen idee wat hierachter zit. Misschien volgt er nog iets, of is het een flauwe grap. Mochten deze mensen toch nog een factuur ontvangen, dan hoeven zij die niet te betalen omdat het niet op hun naam staat. Overigens mogen zij om die reden het pakketje ook niet openen."

Fraude

Fraudehelpdesk.nl raadt aan om contact op te nemen met Amazon. "Let daarbij wel goed op dat je écht contact hebt met Amazon en niet met een van de valse websites die doen alsof ze een klantenservice van Amazon zijn", waarschuwt Wijngaarde. "Dat zou mogelijk nog een reden kunnen zijn van het sturen van deze pakketjes, die dan misschien ook niet écht van Amazon komen. Als je dan contact opneemt met zo’n nephelpdesk is er sprake van helpdeskfraude en kun je veel geld kwijtraken."

"Deze zogenaamde helpdeskmedewerkers vragen dan met de beller mee te mogen kijken door software te installeren op de computer, bijvoorbeeld met Anydesk, Teamviewer of iets dergelijks, en verschaffen zichzelf zo bijvoorbeeld ook toegang tot de bankrekening." VRMG deed navraag bij Amazon maar kreeg tot dusverre geen reactie.

Retour afzender

Wijngaarde raadt mensen ook aan om het pakketje retour afzender te sturen. "Maar maak er eerst een foto van voor het geval er nog iets volgt. En mensen kunnen voor persoonlijk advies altijd even bellen met de Fraudehelpdesk."

Hoewel het niet vaststaat of de pakketjes daadwerkelijk kwade bedoelingen hebben, geven de gebeurtenissen bij sommige dorpsbewoners toch een beangstigend gevoel. "Het is toch je woonadres dat op zo'n pakje staat. Ik ben deze dagen wel wat alerter geworden."