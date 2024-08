Geschreven door Sophie van der Velden

14 augustus 2024 16:33

Opnieuw code geel: kans op onweersbuien en veel regen





VELUWE RANDMEER - In de provincie Gelderland geldt vanmiddag en vanavond, 14 augustus, tussen 15.00 en 22.00 uur opnieuw code geel. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien en veel regen in korte tijd.

Gisteren was het ook al raak. Het weerinstituut waarschuwde toen voor de drukkende warmte en later op de dag voor de onweersbuien. Op veel plekken bleef die onweer en regen uit. In de loop van deze middag en avond ontstaan er vooral in het noorden en oosten van het land enkele stevige onweersbuien met kans op veel regen in korte tijd. De verwachting is dat de buien in de loop van de avond uit zullen doven.

Bij de onweersbuien is daarnaast kans op plaatselijk wateroverlast. Er kan bunnen een uur rond de 30 millimeter neerslag vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar overlast van ondervinden.