Geschreven door Lara van de Vliert

30 september 2024 15:52

Opnieuw een gelijkspel voor de Flevo dames





NIJKERK - Deze week mochten de Flevo dames aantreden tegen het eerste damesteam van Sassenheim. Voor de dames een onbekende tegenstander in onze nieuwe poule. De insteek van de Flevo dames was hetzelfde vorige week. Lekker hard werken en ons aan de afspraken houden was wat coach Margrita Bolink meegaf aan het team.

De Flevo dames startten de eerste periode goed door het halen van de bal van Lara van de Vliert. Van de Vliert pastte de bal naar achter op Leonie van Keulen die de bal weer pastte op Jette Bokkers en hem weer terugkreeg. Van de Vliert maakte een mooie zwem actie en scoorde. De Flevo dames stonden nu op 1-0 voorsprong.

Voorsprong

Een aantal minuten later kreeg Bokkers de bal op de midvoor en scoorde zij met een backhand. De stand was nu 2-0 voor de Flevo dames. Aan het einde van de eerste periode wist Vera Molan met een mooi afstandsschot nog een doelpuntje te prikken. De eindstand van de eerste periode was 3-2.



De tweede periode verliep voor de Flevo dames wat stroef. We waren hard aan het werken, maar er werd niet goed naar onze afspraken geluisterd. Sassenheim Da1 wist hierdoor drie keer te scoren en de stand naar een 3-5 achterstand voor de Flevo dames te brengen. In de rust werden we door coach Bolink aangesproken op de afspraken die we hadden gemaakt. De taak aan ons om ons hieraan te houden en terug te gaan komen.

Goed begin van de derde periode

De derde periode begon weer goed voor de Flevo dames. Na drie minuten spelen wist van de Vliert de bal in de rechter kruising te werken. De stand was nu weer op een 4-5 achterstand. De Flevo dames bleven hard werken en dat werd beloond. Bokkers wist aan het einde van de periode nog een doelpuntje te maken. Eindstand derde periode 5-6.

In de laatste periode wilde de Flevo dames alles eruit halen wat erin zat. Iedereen was bereid om alles te geven en er vol voor te gaan. Na twee minuten spelen wist van de Vliert de bal via rechts in de korte hoek te schieten. Heel snel kwam er een reactie van bezoekers en stonden de dames 6-7 achter. Na een goede opbouw van de Flevo dames wist van Keulen vrij door te komen en van een mooie afstand de bal in het doel te gooien.

Spannende pot

Tegen het einde was het nog steeds een spannende pot. Coach Bolink vroeg een time-out aan, om de aanval goed op te kunnen zetten. Met succes, Thalia Zwart wist de bal met een mooie tater in het doel te krijgen. Zo werd de eindstand dan ook 8-8. De Flevo dames zijn weer trots met dit puntje en hebben dit met hard samenwerken bereikt.



Doelpunten: Lara van de Vliert (3), Jette Bokkers (2), Thalia Zwart, Leonie van Keulen en Vera Molan (1).