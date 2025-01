Geschreven door VRMG

6 januari 2025 15:31

Opnieuw protestactie bij Christenen voor Israël Nijkerk



De demonstranten voor de ingang van CVI. Foto: Christelijk Collectief via X.



NIJKERK - Maandag is er opnieuw een protestactie geweest bij het Israël Centrum aan de Henri Nouwenstraat in Nijkerk. Voor de ingang zaten 'drie wijzen' die met een megafoon luid hun standpunt kenbaar maakten. De laatste maanden is Christenen voor Israël (CVI) vaker het doelwit geweest van protestacties.

De actie was in de wijde omgeving van het Israël Centrum te horen. Enkele demonstranten met gezichtsbedekking scandeerden pro-palestijnse en anti-Israëlische teksten. Ook hadden zij een spandoek met de tekst 'Zionist = Nazi'. Extinction Rebellion

Christelijk Collectief, een actiegroep die naar eigen zeggen opkomt voor de Palestijnen, laat op X (voorheen Twitter) weten dat Exctinction Rebellion achter het protest zit. Daarbij vermelden zij niet zelf de organisator achter de actie te zijn. Christelijk Collectief en Extinction Rebellion protesteerden 25 november 2024 nog samen bij Christenen voor Israël en brachten daarbij bekladdingen aan op het gebouw. De protestactie van maandag was op een livestream te volgen op de website van Extinction Rebellion. Het was de laatste maanden al vaker raak bij Christenen voor Israël. De actiegroepen beschuldigen CVI van 'medeplichtigheid aan etnische zuivering en genocide'. CVI zelf noemde die beschuldigingen bij een eerder protest totale onzin. “Het is jammer dat de demonstranten zich niet goed hebben verdiept in wat wij doen voor de mensen in Israël. Wij helpen met onze projecten bijvoorbeeld een heleboel Palestijnen. Als wij onze projecten stoppen gaat dat ten koste van hen. Wij betekenen meer voor de Palestijnen dan de mensen die nu buiten staan te demonstreren.”